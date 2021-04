Max Verstappen gana el Gran Premio de Emilia Romaña

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) logró la victoria este domingo en el Gran Premio de la Emilia Romaña de Fórmula Uno, disputado en Imola (Italia).

El piloto de Red Bull se impuso en la segunda carrera de la temporada ante los británicos Lewis Hamilton (Mercedes), que se llevó el punto extra por la vuelta rápida, y Lando Norris (McLaren).

La carrera fue caótica. Comenzó sobre mojado y terminó en seco y fue dividida en dos partes tras su momentánea suspensión en la vuelta 34 de 63 por un fuerte accidente en el que se vieron involucrados el británico George Russell (Williams) y el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes).

La lluvia condicionó la carrera, pero Max Verstappen supo "escoger el momento de cambiar los neumáticos intermedios y poner las gomas de seco".

"Después, en la carrera relanzada, hemos trabajado muy duro. Con estas condiciones tan duras hemos conseguido hacer un buen trabajo", dijo.

Con su triunfo en Imola (Italia), Max Verstappen se acercó a un punto del líder del campeonato, el británico Lewis Hamilton (Mercedes), que este domingo fue segundo.

"La temporada es muy larga, hay que mantener la calma", apuntó Verstappen tras reforzar su candidatura al título.

Por su parte Hamilton lamentó el error cometido al intentar doblar a su compatriota George Russell (Williams) y aseguró que era el primero en mucho tiempo.

El español Carlos Sainz terminó quinto, tras su compañero en Ferrari, el monegasco Charles Leclerc. Fernando Alonso (Alpine) fue undécimo, justo por delante del mexicano Sergio Pérez (Red Bull).

We didn't have to wait long to see @LewisHamilton and @Max33Verstappen go wheel-to-wheel this weekend

#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/8LYds9nVgv— Formula 1 (@F1) April 18, 2021