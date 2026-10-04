Medias Blancas buscan el 2-0 en Cleveland

Tras dar el primer golpe de la serie con un blanqueo de 3-0 en el choque inaugural, los Medias Blancas de Chicago se preparan para disputar el segundo encuentro de la Serie Divisional de la Liga Americana frente a los Guardianes de Cleveland.

El compromiso está pactado para este lunes 5 de octubre a las 4:00 p.m. (hora de Panamá) en el Progressive Field de Cleveland.

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Para este duelo trascendental, los Guardianes confiarán la responsabilidad del montículo al espigado diestro Gavin Williams, quien finalizó la temporada regular con 14- 8 y una efectividad de 3.76.

Por su parte, la cueva de las Medias Blancas anunció que recurrirá nuevamente a un plan combinado de pitcheo iniciado por el zurdo Anthony Kay como abridor, con un récord de 10-9 con marca de 4.44.