Tortugas verdes en Coiba: ¿Por qué sus aguas son clave para la especie?

Las aguas del Parque Nacional Coiba son un hábitat clave para las tortugas verdes (Chelonia mydas) adultas, revelan los primeros resultados del programa de monitoreo del área que desarrolla el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) desde junio de 2025, con el apoyo del Fideicomiso Ecológico de Panamá (FIDECO).

Los ejemplares registrados presentan una longitud curva promedio del caparazón de 73.9 centímetros, mientras que aproximadamente el 60 % supera los 75 centímetros. Estas dimensiones son compatibles con individuos adultos saludables y cercanas a los tamaños registrados en hembras anidadoras del Parque Nacional Coiba. El peso promedio fue de 46.7 kilogramos, aunque algunos ejemplares alcanzaron hasta los 71 kilogramos.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Estos hallazgos son particularmente relevantes porque, en diversas áreas de alimentación del Pacífico Oriental Tropical, suele registrarse una mayor presencia de individuos juveniles. La predominancia de ejemplares adultos en Coiba aporta información valiosa sobre el papel que desempeña el archipiélago para esta especie.

Primeros resultados alentadores



Las observaciones se realizan mediante buceo nocturno en cinco sitios del archipiélago: Playa Blanca, Isla Cocos, Granito de Oro, Bahía Gambute e Isla Ranchería. Cada tortuga es medida, pesada y marcada con placas metálicas antes de ser liberada en el mismo lugar donde fue capturada.

Como parte del monitoreo, también se evaluó la condición corporal de los ejemplares mediante un índice especializado. Los resultados muestran un estado físico favorable y no se registraron individuos con valores que indiquen un bajo peso significativo.

Esta información es consistente con la existencia de condiciones ambientales adecuadas para el mantenimiento de individuos adultos y fortalece la evidencia de que las aguas del Parque Nacional Coiba ofrecen un hábitat propicio para la permanencia de estas tortugas.

La presencia recurrente de ejemplares adultos también plantea interrogantes sobre el tiempo que permanecen en el archipiélago y si posteriormente se desplazan hacia otras áreas de alimentación o reproducción. La continuidad del monitoreo permitirá generar evidencia científica sobre estos patrones y comprender mejor el papel que desempeña Coiba dentro de la dinámica espacial de la especie en el Pacífico Oriental Tropical.



Diversidad de coloración y nuevas oportunidades de investigación

El monitoreo también ha registrado una amplia variación en los patrones de coloración del caparazón. Se observaron individuos con diseños radiados en tonalidades ámbar, naranja y castaño, así como ejemplares con tonalidades más oscuras, entre oliva y gris, y diferentes grados de moteado.

Estas características corresponden a variaciones fenotípicas naturales de la especie y constituyen un aporte importante para la caracterización de las tortugas verdes que utilizan las aguas del Parque Nacional Coiba.

Al respecto, Wilfredo Poveda, coordinador científico del Parque Nacional Coiba, señaló que: "La presencia de individuos con diferentes características y patrones de coloración resulta especialmente interesante, porque Coiba podría constituir un punto de interacción para tortugas provenientes de distintas áreas del Pacífico Oriental Tropical. Estas observaciones abren nuevas oportunidades de investigación que nos permitirán profundizar en el conocimiento de la especie y su conectividad regional".

Esta diversidad de patrones también representa una oportunidad para futuras investigaciones. Como parte de las siguientes etapas del programa se contempla la realización de estudios genéticos que permitan evaluar la variabilidad genética de las tortugas verdes que utilizan las aguas de Coiba y explorar su posible conectividad con otras poblaciones del Pacífico Oriental Tropical.

Estos análisis complementarán las observaciones de campo y aportarán evidencia científica sobre la estructura poblacional y la conectividad de la especie en la región.

Comprender los movimientos de las tortugas

El programa de monitoreo busca determinar, mediante la continuidad de los registros y la recaptura de individuos previamente marcados, si las tortugas verdes permanecen en el archipiélago durante periodos prolongados o si realizan desplazamientos hacia otras áreas.

Como parte de las próximas etapas, se prevé incorporar herramientas de seguimiento, como la telemetría satelital, que permitirán conocer con mayor precisión los movimientos de algunos ejemplares y determinar si existe conectividad entre las aguas de Coiba y otros sitios utilizados por la especie.

Los resultados obtenidos hasta el momento muestran que el Parque Nacional Coiba no es únicamente un sitio de presencia ocasional de tortugas verdes, sino un área utilizada activamente por individuos adultos que presentan una condición corporal favorable.

El monitoreo cuenta con recursos del Fondo FIDECO y continuará desarrollándose mediante nuevas campañas de campo que permitirán ampliar el conocimiento sobre la distribución, estructura de tallas, condición corporal, permanencia y movimientos de las tortugas verdes que habitan esta área protegida.