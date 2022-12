Messi y Argentina cerca del sueño del levantar la Copa del Mundo en Qatar 2022

Muy cerca de cumplir el sueño de levantar otra Copa del Mundo. Así se encuentra Argentina, luego de imponerse claramente ante Croacia por 3-0 en las semifinales del Mundial de Qatar 2022.

Leo Messi y Julián Álvarez desarbolaron la resistencia croata. En cinco minutos, al 34 y 39, en dos zarpazos, pusieron un 2-0 insalvable para Luka Modric y compañía. Ya en la segunda parte, a los 69 minutos, firmaron uno de los goles de lo que va de torneo con el del Manchester City culminando una gran jugada del actual jugador del PSG francés.

"Estoy disfrutando muchísimo todo esto. Me siento bien. Me siento fuerte para afrontar cada partido. Venimos haciendo un sacrificio muy grande. Sabíamos que iba a ser el partido (ante Croacia) que fue", valoró Messi, en rueda de prensa en el estadio de Lusail, Messsi.

Por su parte, el delantero argentino Julián Álvarez, autor de dos goles en la victoria a contra aseguró que su país "lo merecía".

"En lo personal y por el grupo, nos merecíamos esto, estamos en la final, que es lo que queríamos. Ahora toca descansar y hacer gran partido el domingo", dijo el jugador del Manchester City.

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, expresó, tras la clasificación para la final de Qatar 2022, que "no tiene ninguna duda" de que Lionel Messi "es el mejor de la historia", aseguró que es "emocionante" haber alcanzado el partido decisivo por el título y confirmó que su selección jugó "el partido que tenía que jugar" para vencer a Croacia.

"Es algo muy emocionante haber clasificado para la final, pero todavía queda un paso (Francia o Marruecos)", dijo Scaloni.

"Estoy en la final y no me puedo comparar con ellos (Menotti, Bilardo y Sabella), porque son historia de la selección. Son gente que ha hecho grande esta camiseta. Me llena de orgullo poder dirigir una final", dijo Scaloni.