Mexicano Omar Morales, líder del LAAC

Omar Morales de México logró firmar una tarjeta de 69 golpes, uno bajo el par de la cancha de Santa María para ponerse al frente, tras la primera jornada del Latin America Amateur Championship, que se juega en el campo de Santa María, al igual que su compatriota Santiago De la Fuente y el guatemalteco José Arzú.

"Me sentí muy bien en el campo, el viento estaba en una dirección opuesta, pero me adapté bien, me sentí sólido en los 18 hoyos y espero mantener el juego en los próximos tres días", dijo Morales.

Muy cerca con 70 golpes igualando el par de la cancha se ubicaron: Segundo Oliva Pinto de Argentina, Alejandro Villavincencio de Guatemala y Héctor Ortega de Paraguay.

Con un golpe sobre el par de la cancha terminaron siete jugadores, mientras que el mejor panameño fue Omar Tejeira, quien culminó la primera jornada 5 sobre el par de la cancha de Santa María, dijo que al final tuvo una gran sensación, porque pudo meter los "putts" que necesitaba.

"Fue un día duro, sopló mucho el viento y la cancha estaba firme, cuando la cancha está así te cobra, espero tener una mejor segunda ronda. Faltan tres días más y tengo más confianza de lo que pueda pasar este martes en la segunda ronda"., dijo Tejeira.

Por su parte, el también panameño Samuel Durán, dijo que su primer día en el Latin America Amateur Championship, fue como una montaña rusa.

"Empecé arriba de siete sobre el par en los hoyos iniciales, después me pude mantener. Fallé mucho donde no debí, pero con el viento y la humedad puede pasar lo que sea en Santa María. Estamos listo para el segundo día. Contento con el resultado, creo que me voy con buenas sensaciones ", concluyó, Durán.

Para, Raúl Carbonell, quien terminó con 7 arriba del par también coincidió con sus compañeros que la cancha estaba complicada.

En lo personal le pegué bien a la pelota y nos toca trabajar duro este viernes donde debo ser más estratégicos buscando los greens, los fairway y olvidarme del tiro a la bandera", dijo Miguel Ordónez, terminó con +7.

Los 108 jugadores que participan en el torneo van por el sueño de jugar tres Majors en 2024, será la motivación máxima que solo puede brindar el Latin America Amateur Championship.