Miguel Ángel Jiménez, en reapertura de Casa de Campo

Tras el cierre por la pandemia de la COVID-19, el campo de golf número uno del Caribe, volvió a brillar. Teeth of the Dog, la joya de Pete Dye en Casa de Campo, reabrió sus puertas de la mejor manera: Miguel Ángel Jiménez, múltiple campeón del European Tour y PGA TOUR Champions, lo 'estrenó' con un nivel de golf superlativo.

El español, miembro honorario del club, hizo nueve birdies en una ronda que compartió junto a su pareja, Susanne Styblo, además de Robert Birtel y Gilles Gagnon.

Hace ya varios meses que Jiménez eligió Casa de Campo para pasar su tiempo libre cuando sus compromisos en el golf profesional se lo permiten.

"Me encanta la calidez de la gente. Estoy compitiendo en el PGA TOUR Champions en Estados Unidos y en mis semanas de descanso vengo aquí", dijo.

El veterano jugador destacó la dificultad de jugar en un campo de esa categoría.

"Teeth of the Dog es una obra de arte, un ‘masterpiece’ de Pete Dye. Es un campo que te exige desde el tee, hay que ubicar el tiro de salida en un sitio óptimo. Los greenes no son muy grandes, tienen ondulaciones que te obligan a pegar golpes certeros. En definitiva, Teeth of the Dog te exige en cada golpe y debes dar lo máximo de ti para hacer un buen score", explicó El Mecánico.

