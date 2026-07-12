¡MISIóN MUNDIAL 2027!

La selección sub-20 de Panamá llegó a México para concentrarse en Pachuca en la recta final de su preparación con miras al Campeonato Sub-20 de la Concacaf, certamen que otorga cuatro boletos al Mundial Azerbaiyán–Uzbekistán 2027.

De las últimas once Copas Mundiales Sub-20 de la FIFA, la representación panameña se ha clasificado a siete, por lo que se encuentra obligada a llegar a la máxima cita de la categoría por octava ocasión en su historia futbolística.

La actual sub-20 es dirigida ahora por Mike Stump, un técnico que sabe lo que es estar en estas lides; recordemos que clasificó a Panamá al Mundial Sub-17 de Indonesia 2023.

Stump busca igualar a Jorge Dely Valdés y a Leonardo Pipino como los técnicos que han clasificado a Panamá en dos categorías diferentes.

Dely Valdés clasificó a Panamá a los mundiales de México 2011 y Emiratos Árabes Unidos 2013 en la categoría sub-17.

Mientras tanto, en la categoría sub-20, metió a Panamá en la cita de Polonia 2019 y recientemente lo hizo para Chile 2025.

Por su parte, el argentino Pipino clasificó a Panamá al Mundial Sub-17 de Catar 2025, pero también dirigió al elenco nacional en el Mundial Sub-20 de Nueva Zelanda 2015.

Pero el camino de Mike Stump no será fácil en el Premundial, donde Panamá quedó ubicada en el Grupo C junto a Honduras, Canadá y Jamaica.

El cuadro panameño, que llegó la tarde de este domingo (ayer) a México para trasladarse a Pachuca —donde se mantendrá concentrado por 12 días—, debutará contra Canadá en el estadio Universitario BUAP el 26 de julio en Puebla.

Tres días después se medirá a Jamaica y cerrará ante Honduras el 1 de agosto; todos los partidos se jugarán en la misma sede.

El Grupo A lo integran Estados Unidos, Cuba, El Salvador y Haití; mientras que el Grupo B está compuesto por México, Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda.

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A la segunda ronda (cuartos de final) avanzan los dos mejores equipos de cada grupo y los dos mejores terceros lugares.

El Premundial de la Concacaf otorga cuatro cupos al Mundial 2027, por lo tanto, los equipos que accedan a las semifinales se encontrarán automáticamente clasificados.

Además, el torneo otorga un boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, debido a que la otra plaza le pertenece a Estados Unidos por ser la sede.

En Pachuca, la Sub-20 que dirige Stump, tendrá dos partidos amistosos con clubes locales como parte de su preparación, según informó la Federación Panameña de Fútbol.