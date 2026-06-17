Niños de Puerto Indio hacen realidad el sueño de vivir un Mundial de Fútbol

Mientras se disputa el Mundial de Fútbol 2026, decenas de niños de la escuela básica de la apartada comunidad de Puerto Indio, en el distrito de Sambú, provincia de Darién, corren detrás de un balón en una cancha improvisada.

Cada jugada los transporta a los grandes escenarios del fútbol mundial y los hace imaginar que están en el Toronto Stadium, en Canadá, donde este miércoles Panamá debutará ante Ghana a las 6:00 p.m.

Puerto Indio es la principal comunidad de la Comarca Emberá-Wounaan. Sus habitantes pertenecen a los pueblos indígenas emberá y wounaan, distribuidos en unas 40 comunidades a lo largo de esta región del país.

A cientos de kilómetros de los modernos estadios que albergan la máxima cita futbolística, estos niños viven el Mundial a su manera, compartiendo la pasión por el deporte y alimentando el sueño de algún día representar a Panamá en una competencia internacional.