Panamá busca a nuevos campeones: Arranca el Campeonato Nacional de Ajedrez por Categorías Impares 2026

El deporte del tablero buscará definir sus monarcas este 26 de febrero en el Campeonato Nacional por Categorías Impares 2026, que se realizará del 26 de febrero hasta 1 de marzo en el Centro de Combate de la Ciudad Deportiva Irving Saladino, según dio a conocer la Federación Panameña de Ajedrez (FPA).

El torneo está diseñado para reunir a los mejores talentos infantiles y juveniles del ajedrez en el país, en las categorías: Sub-07, Sub-09, Sub-11, Sub-13 y Sub-17.

Esta cita no solo busca coronar a los campeones nacionales, sino también fomentar la disciplina, el pensamiento estratégico y el espíritu deportivo entre las nuevas generaciones de ajedrecistas panameños, dijo ​Luis Esquivel Golcher, presidente de la Federación Panameña de Ajedrez.

​"Invitamos a todos los clubes y jóvenes atletas de Panamá a ser parte de esta gran fiesta del ajedrez. Nuestro objetivo es seguir masificando este deporte y elevar el nivel técnico de nuestros jugadores", señaló Esquivel Golcher. Asimismo, el dirigente extendió un agradecimiento especial a Pandeportes por el respaldo logístico y el uso de las instalaciones de primer nivel en la Ciudad Deportiva.

​Debido a la alta demanda y para garantizar la excelencia organizativa, el evento contará con cupos limitados para 300 jugadores. Los interesados deben asegurar su participación a la brevedad posible a través del portal oficia