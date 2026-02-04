Torneo

Panamá busca a nuevos campeones: Arranca el Campeonato Nacional de Ajedrez por Categorías Impares 2026

Publicado 2026/02/05 00:00:00
  • Jaime A. Chávez Rivera
  •   /  
  • jaime.chavez@epasa.com
  •   /  
  • @Jaime_ChavezR.

El torneo está diseñado para reunir a los mejores talentos infantiles y juveniles del ajedrez, en las categorías: Sub-07, Sub-09, Sub-11, Sub-13 y Su-17.

El torneo de ajedrez se jugará en cinco categorías. Foto: Cortesía

El deporte del tablero buscará definir sus monarcas este 26 de febrero en el Campeonato Nacional por Categorías Impares 2026, que se realizará del 26 de febrero hasta 1 de marzo en el Centro de Combate de la Ciudad Deportiva Irving Saladino, según dio a conocer la Federación Panameña de Ajedrez (FPA).

Esta cita no solo busca coronar a los campeones nacionales, sino también fomentar la disciplina, el pensamiento estratégico y el espíritu deportivo entre las nuevas generaciones de ajedrecistas panameños, dijo ​Luis Esquivel Golcher, presidente de la Federación Panameña de Ajedrez.

​"Invitamos a todos los clubes y jóvenes atletas de Panamá a ser parte de esta gran fiesta del ajedrez. Nuestro objetivo es seguir masificando este deporte y elevar el nivel técnico de nuestros jugadores", señaló Esquivel Golcher. Asimismo, el dirigente extendió un agradecimiento especial a Pandeportes por el respaldo logístico y el uso de las instalaciones de primer nivel en la Ciudad Deportiva.

​Debido a la alta demanda y para garantizar la excelencia organizativa, el evento contará con cupos limitados para 300 jugadores. Los interesados deben asegurar su participación a la brevedad posible a través del portal oficia

