Panamá define su equipo para el Mundial U12 de Béisbol en Taiwán

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) reveló esta mañana el listado de 18 peloteros que representarán al país en el VI Campeonato Mundial de Béisbol U12 que se disputará en la ciudad de Tainán, Taiwán, del 29 de julio al 7 de agosto con la participación de 12 naciones.

Versión impresa

Manuel Rodríguez, manager de la tropa panameña, elogió el trabajo de sus muchachos y dijo que al final sólo quedaron los 18 mejores. “Fue una tarea muy difícil, se hizo la mejor elección, se trabajó fuerte y tenemos a los mejores peloteros de esta categoría, camino al Mundial de Taiwán”, sostuvo.

El cuerpo técnico lo componen, además de Manuel Rodríguez el coach de los lanzadores, Elpidio Pinto, el coach Jorge Nash y el asistente Manuel Rodríguez Leguizamo, además del preparador Juan Gómez.

Este es el equipo que nos representará en el Mundial U12 y que debuta el 29 de julio ante Sudáfrica en Tainán, a eso de las 6:30 p.m. hora local en Taiwán.

Lanzadores: Johan Camarena (Chiriquí), Herminio Vega (Herrera), Jeykel Baules (Bocas del Toro), Julián Atencio (Coclé), Emmanuel Herrera (Oeste).

Receptores: Ariel Cardenas (Colón) y Gabriel González (Coclé)

Cuadro Interior: Joswar Guerra (Chiriquí Occidente), Jeykol Medina (Chiriquí), Omar Vargas (Veraguas), Javier Francisco González (Coclé), Andrés Valderrama (Metro) y Carlos Sánchez (Metro).

Jardineros: Eduard Delgado (Coclé), Johan Vásquez (Herrera), Jaime Escudero (Coclé), Jesús Arosemena (Metro) y Justin Vergara (Los Santos).

El equipo tiene jugadores con capacidad de jugar distintas posiciones, peloteros de cuadro y los jardines que pueden lanzar y jugar como utility.

Calendario: Serie Regular

29 de Julio vs Sudáfrica

30 de Julio vs México

31 de Julio vs Italia

1 de Agosto vs Venezuela

2 de Agosto vs Taiwán.

VEA TAMBIÉN: Wout van Aert con mal día, pero mantiene la amarilla en el Tour

Grupos:

Grupo A: Sudáfrica, México, Venezuela, Italia, Panamá y Taiwán.

Grupo B: República Checa, Rep. Dominicana, Guam, Jaṕón, Corea y Estados Unidos.