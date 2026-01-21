Panamá enfrenta a México en un ensayo de oportunidades para sus jugadores

La selección de Panamá enfrentará a México en el estadio Rommel Fernández, será un "duelo de oportunidades" para jugadores de ambos planteles, que buscan su espacio, ganarse su puesto y lograr estar en la plantilla de sus respectivos equipos en el Mundial 2026.

La Roja y el "Tri" se enfrentarán en el estadio Rommel Fernández hoy a las 8:00 p.m.

En la era de Thomas Christiansen, Panamá no ha podido ganarle a México y ahora van a enfrentarse en el "Coloso de Juan Díaz", con plantillas alternas y donde la Roja buscará esa anhelada victoria, explicó Javier Sánchez Jara, asistente del técnico del entrenador danés-español.

Sánchez Jara, espera que a diferencia del juego ante Bolivia el pasado domingo, que en el partido contra el "Tri" en el Rommel, Panamá tenga un poco más de posesión y control del balón. En un juego que brinda opciones a los jugadores para seguir en la selección en futuros llamados, con miras al Mundial 2026.

Faltan seis meses para llegar al Mundial, "es una oportunidad de oro", expresó Sánchez Jara a los medios panameños, que reemplazó a Thomas Christiansen, que tiene quebrantos de salud.

"Es una oportunidad para ellos (jugadores) importante. Creo que para ellos, viendo que tenemos seis meses para estar en el Mundial, es una oportunidad de oro", reiteró el español.

Sánchez Jara agregó que para el partido ante los mexicanos le pide a los jugadores panameños que disfruten, que estén concentrados.

"A los Jugadores que disfruten cada uno del trabajo que ha hecho en los entrenamientos. El partido ante México, tiene esa inquietud del primer juego realizado ante Bolivia", dijo Sánchez Jara.

"El juego ante México es el mejor aliciente para los chicos, deben estar concentrados. Que así las cosas salen bien", expresó Jara.

El asistente de Thomas Christiansen, previo a los entrenamientos de la Roja este miércoles en el estadio Rommel Fernández, fue consultado sobre Kadir Barría.

"Kadir Barría, ya lo veníamos siguiendo hace mucho tiempo. La verdad es que es un tipo que tiene las cosas muy claras, de cara gol es súper efectivo. Así que vamos a seguir controlándolo y lo tenemos que tener en cuenta", sostuvo Javier Sánchez Jara.