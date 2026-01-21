Caso Odebrecht: Defensa de RM presenta pruebas extraordinarias

La defensa del expresidente Ricardo Martinelli presentó ayer múltiples pruebas extraordinarias, que espera puedan ser valoradas por la jueza Baloisa Marquínez dentro del juicio por el caso Odebrecht.

El abogado Carlos Carrillo abrió la presentación de las pruebas extraordinarias con documentación en la que consta de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores que nunca hubo gestiones o se dio autorización para el levantamiento del principio de especialidad del expresidente Martinelli.

También adiciona documentos en los que la Oficina para la Ejecución de los Tratados de Asistencia Legal Mutua y Cooperación Internacional certificó que entre el 31 de enero de 2025 hasta la fecha no recibió alguna solicitud por parte del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, cursada a través de Oficina de Asuntos Jurídicos Internacionales, por el caso Odebrecht.

Asimismo se le entregó a la fiscalía certificaciones del Tribunal Electoral en las que se avala que la institución no adelantó procesos por contribuciones privadas y donaciones a las campañas presidenciales de 2004 y 2009, en las que compitió Martinelli.

Además hay una certificación del 15 de enero de 2026 del Tribunal de Cuentas en la cual consta que Odebrecht no mantiene ni ha sido procesada patrimonialmente ante este tribunal.

La defensa igualmente aportó la opinión jurídica del Colegio Nacional de Abogados, remitida a Alejandro Pérez, en que el CNA deja claro que al momento de examinarse un proceso debe observarse con absoluto rigor el debido proceso y salvaguardar las garantías constitucionales y procesales de las personas sometidas a juzgamiento.

También se remitieron consideraciones provenientes de Brasil y las advertencias hechas por el magistrado José Antonio Dias Toffoli, quien en su momento avisó sobre el abuso de poder judicial del juez del caso Lava Jato.

Adicionalmente se presentó una vista fiscal de 2022 en la que Ruth Morcillo pedía el sobreseimiento de la causa en la que se investigaba la posible comisión del delito contra la Administración Pública tras los señalamientos vinculados al pago de sobornos por parte de Odebrecht.

Lo curioso es que ahora, en 2026, Morcillo pretende usar un testigo protegido de esa causa. Es decir, en 2022 las declaraciones de ese testigo no tenían mérito para la fiscal, pero ahora sí, al punto de que las incluyó dentro de las pruebas.