'Las monumentales deficiencias de la Fiscalía en el caso Odebrecht'

El caudal probatorio de la Fiscalía en el caso Odebrecht, luego de 10 años de investigación, continúa siendo "débil" a consideración del abogado Abdel Almengor, que en la fase de alegatos aseguró que a la parte acusadora le hizo falta presentar pruebas contundentes para comprobar la comisión de un delito.

Las representantes del Ministerio Público (MP), a su juicio, no probaron los condicionantes de tipo penal ni previsiones razonales que sustentan el presunto blanqueo de capitales del que se les acusa a los implicados; en su lugar presentaron las mismas evidencias que dieron origen a la investigación.

Almengor, pese a que su cliente está entre las solicitudes de absolución de la Fiscalía, cuestionó que se pretenda condenar a una persona por blanqueo de capitales sin tener evidencias fuertes y creíbles que sustenten el hecho.

Agregó que tampoco está de acuerdo con que a la defensa se le acuse de haber "dilatado" el proceso para que no haya justicia con base en una teoría que, hasta la fecha, no ha podido ser comprobada porque no se cuenta con los recursos legales suficientes.

El jurista mencionó que en este caso existen dos realidades, una mediática y social, y otra, legal y jurídica, pero ninguna se relaciona entre sí porque, sin pruebas, no puede haber sanción penal así la sociedad lo exija.

La Fiscalía, durante los veinticuatro días de audiencia ordinaria del caso Odebrecht, afirmó tener las evidencias necesarias para inculpar a todos los implicados; sin embargo, con el paso del tiempo, su hipótesis se fue desmoronando por la falta de asistencias internacionales y la ausencia de sus colaboradores, personas clave, que se acogieron a un acuerdo de contribución, pero no comparecieron ante el Tribunal y simplemente se les impuso una sanción pecuniaria.

Otro de sus desaciertos, según la defensa, fue el informe del perito Antonio Lim, quien en el contrainterrogatorio admitió no haber recopilado información adicional para elaborarlo; se basó únicamente en los datos suministrados por la parte acusadora sin verificar su origen, posible sesgo y veracidad, demostrando que no estaba capacitado para tal asignación.'



Se espera que la jueza Baloísa Marquínez evalúe las pruebas que fueron evacuadas en el acto de audiencia.

Lim dijo que su "informe" contiene datos provenientes de reportes de una exfuncionaria de la División de Delitos contra la Administración Pública de la Dirección de Investigación Judicial, a quien la Fiscalía nunca pudo contactar para conocer su versión de los hechos.

El equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli ha reiterado que los reportes de la mayor Damaris Rodríguez Araúz no deben ser tomados en cuenta por el Tribunal para emitir su fallo porque forman parte de las pruebas que no fueron evacuadas en la etapa correspondiente.