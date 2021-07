Panamá tendrá que trabajar el doble con miras a la Copa Oro y la Octagonal

Una vez Jaime Penedo me dijo en una entrevista. "Cuando no eres tan bueno y tienes que enfrentar a un equipo bueno, tienes que trabajar el doble para competir con los buenos"

Versión impresa

Panamá ha enfrentado a los dos grandes del área, a los favoritos de la Concacaf para llegar al Mundial, Estados Unidos que nos ganó 6-2 y México nos ganó 3-0.

No es que pienso que Panamá debió golear a Estados Unidos y México, pero pudo realizar mejor juego. Solo que Thomas Christiansen no tiene un año en el cargo y está conociendo, aprendiendo como es la Concacaf y los jugadores istmeños. Algo totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado el europeo.

A donde quiero llegar son a las palabras de Christiansen, que expresa, "algunas veces se gana y otra se aprende", que era un juego amistoso y "no es una cosa que me preocupe".

Quizás las palabras del Mister son para asumir el rol de DT y liberar la presión a los jugadores.

Es un juego amistoso, para eso son los fogueos, para ensayar, algo que es cierto, pero creo que se paga el precio de "no conocer el área", enfrentando a México con una titularidad, casi inédita.

"No entraba en mis planes este partido amistoso (México)", le recuerdo al Mister que cualquier selección del área enfrentaría al "Tri" en fogueo, por su nivel, trayectoria y por lo que representa. Decir que no entraba en sus planes, no creo que sean palabras, acertadas, máximo si ese partido fue anunciado con más de dos meses de anticipación.

Pero aterrizando a la selección, vamos a partir del juego de Curazao en adelante, para realizar los antecedentes más reciente, vemos un mediocampo panameño "endeble", que le cuesta cortar los circuitos de juego del rival, que cede mucho espacio, que no tapa las salidas del contrincante, que sufre para sostener el balón y proponer ofensiva, mucho más.

Con unos laterales que atacan, que no regresan, pero tampoco se ve un jugador que les cubra las espaldas.

Todo esto hace trabajar más a la defensa, que en muchas ocasiones cae en despejar balones.

Christiansen no tiene el año en el cargo como he dicho, no es lo mismo realizar un ensayo con los equipos del Caribe, Centroamérica, que con los países norteamericanos. Espero aprendiera esa lección.

El Mister, "tendrá que trabajar el doble con sus jugadores", para poder competir con los grandes, máximo que viene la Copa Oro y la Octagonal de la Concacaf.