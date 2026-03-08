Panamá vence a Canadá y va por Colombia en el Clásico Mundial 2026

Panamá se impuso a Canadá por 4-3, en juego realizado en el estadio Hiram Bithorn la noche de este domingo en partido correspondiente al Grupo A, en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, ahora tendrá que preparase para enfrentar a Colombia.

La novena panameña cierra su participación de grupo, al enfrentar a Colombia este lunes a las 11:00 a.m,.

Canadá abrió el marcador, cuando anotó la primera carrera Otto López en la segunda entrada.

Pero, la reacción de panameño no duró mucho, cuando Luis Castillo pegó un imparable que impulsó a Edmundo Sosa, para empatar el partido 1-1 en la parte alta del cuarto episodio.

En el cierre del cuarto episodio Canadá volvió a tomar ponerse arriba en la pizarra, gracias que Bob Naylor que anotó la segunda carrera, impulsado por Denzel Clarke y puso el juego por 2-1.

Con las bases llenas en el sexto episodio, el piloto panameño José Mayorga, puso como emergente a Rubén Tejada, que pegó imparable e impulsó a Cristian Bethancourt y José Ramos, para voltear el marcador y poner el marcador a favor de los istmeños por 3-2.

En ese mismo episodio, Enrique Bradfield Jr. dio con toque sopresivo, hizo que Miguel Amaya anotará la cuarta carrera de Panamá, para poner el juego 4-2.

En el octavo capítulo, Canadá recortó el marcador cuando Bob Naylor pasó por la caja registradora y anotó la tercera rayita para Canadá y puso el juego 4-3, impulsado por un batazo profundo de Owen Caissie.

El juego de ertuvo suspendido por alginos minutos debido a la lluvia en la parte alta de la novena entrada del juego, tuvo un buen cierre de Darío Agrazal para acreditarse juego salvado.

Panamá se encuentra obligado a vencer a Colombia, dode tendrá al veterano Paolo Espino como abridor.

Mientras que por los colombianos su abridor será Adrián Almeida.