Panamá vs Ghana: la hora de la verdad

El debut de la Selección de Panamá en el Mundial 2026 no es un partido más; es una auténtica final anticipada. Compartir grupo con Inglaterra y Croacia reduce drásticamente el margen de error para ambos oncenos. En el Toronto Stadium, la selección nacional se juega más de la mitad de su destino frente a las indomables "Estrellas Negras" de Ghana.

Fuera de la selección, en varios medios de comunicación y en la fanaticada, late un excesivo triunfalismo que ignora la realidad. Sobre el papel, el favoritismo histórico y las individualidades inclinan la balanza hacia el conjunto africano. Con figuras como Kudus y Williams bajo la disciplina de Carlos Queiroz.

Ghana representa una máxima exigencia física y transiciones veloces. El fútbol no se gana con ilusión desmedida, sino con bloques compactos; ahí reside la verdadera oportunidad de Panamá.

El planteamiento de Thomas Christiansen requerirá concentración perfecta. Mantener el orden en la zaga y desactivar el vértigo africano será vital para adueñarse del mediocampo. Para ello, la solidez del bloque central defensivo —con Andrés Andrade, Edgardo Fariña o Jiovany Ramos y José Córdoba o Fidel Escobar— será la primera línea de resistencia, respaldada por la seguridad de Orlando "Kuty" Mosquera bajo los tres palos.

La gran incógnita es el estado real de Adalberto Carrasquilla; el cerebro del equipo llega entre algodones y no está para jugar un partido completo, lo confirmó Christiansen. Sin la claridad de "Coco" al 100%, el orden colectivo se vuelve aún más crucial.

Si Panamá sostiene el pulso físico atrás y aprovecha la profundidad de Amir Murillo y César Blackman, hay opciones. El mediocampo que jugó ante Bosnia con Carlos Harvey, Fulo Martínez, Edgar Bárcenas y Puma Rodríguez —con serias opciones de repetir— debe cortar los circuitos africanos y generar balones para el olfato goleador de José Fajardo o Cecilio Waterman.

Ganar o puntuar es el único puente viable hacia la épica. El país se paralizará; la Selección tiene en sus manos demostrar que su crecimiento es una realidad competitiva en el mapa mundial.