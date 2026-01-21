Pitazo: México, ensayo para convencer a Thomas Christansen

Panamá enfrenta a México en un partido amistoso que abre una ventana de posibilidades para los jugadores de los dos equipos, que se ilusionan con llegar al Mundial 2026.

Si los jugadores panameños llegan ilusionados a este partido ante México, con el deseo de convencer y llenarle los ojos, las expectativas a Thomas Christiansen. Por el lado del "Tri" las cosas no son diferente.

Panamá viene de jugar contra Bolivia, en un partido, donde más allá del resultado del empate 1-1, las cosas todavía no están clara para los jugadores.

El partido de México es trascendental para los panameños, es un "termómetro" donde el rendimiento debe estar arriba, para convencer a Thomas Christiansen. Bien decía el asistente del seleccionado panameño Javier Sánchez Jara. "Es una oportunidad de oro".

Este México llega al Rommel Fernández con la ausencia de sus principales figuras. Por lo tanto, los convocados tienen la tarea de convencer a su técnico Javier Aguirre y por ende, se visualiza un partido "crucial", para los jugadores de ambos equipos.

Más allá del resultado y la imagen que deje Panamá como conjunto en el terreno por el partido ante México, hoy en el estadio Rommel Fernández.

La evaluación hacia los futbolistas panameños por su cuerpo técnico estará a "flor de piel", mirando sus movimientos en el terreno, el trabajo que puedan hacer y su contribución al equipo, la actitud. A esto hay que sumarle, que cumplan con los pedidos y exigencia del entrenador Thomas Christiansen.

El partido de Panamá ante México, más allá de los 90 minutos, de un resultado. También deja respuestas en la Roja para convocatoria venideras.

Una de ellas, sería, los posibles candidatos o jugadores que tendrían la opción de volver a ser convocados para la próxima ventana de la FIFA, que se jugará en el mes de marzo.

Sin lugar a duda, la próxima ventana de la FIFA en marzo, nos dará una visión más clara de los posibles 26 jugadores que llegarán al Mundial 2026.

Los tiempos han cambiado, quien pensaría que México sería el ensayo y termómetro para los jugadores panameños, que luchan por ganarse un espacio en la plantilla del Mundial 2026.