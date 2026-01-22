Abre la primera farmacia especializada en cannabis medicinal

El Ministerio de Salud ya dio luz verde y son siete licencias que fueron otorgadas para la comercialización de cannabis medicinal y una de ellas ya se tradujo en un hecho concreto: abrió la primera farmacia especializada en este tipo de productos en Panamá.

La confirmación vino del propio Minsa, a través del director de Farmacias y Drogas, Uriel Pérez, quien en una entrevista en TVN explicó que uno de los licenciatarios decidió abrir un local exclusivo.

Pérez afirmó también que otros podrán distribuir los productos mediante farmacias que ya operan y cuentan con los permisos correspondientes. Todo bajo supervisión sanitaria y con controles definidos.

Para mantener el proceso transparente, el Minsa activó una sección específica sobre cannabis medicinal en la página web de la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas. Allí se podrá consultar qué productos están autorizados, los lotes disponibles y en qué farmacias pueden encontrarse.

La información estará abierta para pacientes y personal de salud.

Las autoridades insistieron en que estos medicamentos no son de libre consumo. No se venden por decisión propia ni por molestias comunes.

El acceso dependerá del diagnóstico médico y del tipo de compuesto indicado para cada caso, siempre con receta y seguimiento profesional.

Los productos se dividen en dos grupos. El CBD, cannabidiol, podrá adquirirse con receta médica ordinaria y se usará en casos como dolor crónico, en presentaciones como aceites, cremas o tabletas.

Receta especial

Por otro lado, el THC, tetrahidrocannabinol, requerirá una receta especial, similar a la utilizada para medicamentos controlados, y estará destinado a enfermedades más complejas como epilepsia refractaria o esclerosis múltiple.

Por ahora, todos los medicamentos son importados. La normativa establece un periodo de transición de dos años para que las empresas autorizadas puedan cultivar, procesar y fabricar estos productos en Panamá, bajo regulación del Minsa y con apoyo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Desde Salud también reconocen que el reto no es solo técnico. Romper el estigma sigue siendo una tarea pendiente. Por eso, anunciaron que se impulsarán campañas informativas dirigidas a la población y a los profesionales de la salud, enfocadas en el uso médico y controlado del cannabis medicinal.