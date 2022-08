Samanta Alonso e Isauro Elinzondo, campeones del surf nacional

Samanta Alonso e Isaurso 'Izzy' Elizondo se coronan en el torneo nacional surf que culminó el pasado fin de semana en Playa Venao

Alonso se alzó con el primer lugar de la competencia en la categoría femenina. Al superar a Andrea Vlieg, Isabella Goodwin y Luna Marcano que alcanzaron el segundo, tercero y cuarto lugar respectivamente.

La surfista se veía disfrutar de las olas con una gran destreza y concentración que la llevaron a lograr el tan anhelado primer lugar. De esta forma Samanta se convierte en 14 veces Campeona Nacional de Surf, gracias a su extraordinario desempeño donde sumó 10.53 puntos en total, ganando por 2.53 puntos.

Por su parte, en la categoría Open Masculina, el joven promesa Isauro 'Izzy' Elizondo consiguió el primer puesto con un puntaje de 15.33, ganando por 1.03 puntos. En el segundo lugar se colocó Tao Rodríguez, el tercero, Kalani García y, en el cuarto lugar, Jean Carlos González.

El atleta panameño se mostró también muy feliz y emocionado al lograr la gran hazaña de ganar este campeonato y además estar cada vez más cerca de participar en los Panamericanos de Santiago 2023. Su próxima participación, al igual que la de Samanta Alonso, será en Playa Venao en los Juegos Panamericanos de Surf.

En este importante encuentro de surf, se disputarán 10 plazas para la clasificatoria a Chile 2023, donde se espera que la delegación de atletas panameños sigan triunfando y consigan su cupo.

Al culminar la competencia Samanta expresó en sus redes sociales, “un título nacional más para la vitrina de mi casa y de mi barrio, feliz no por el triunfo, feliz por cómo me siento físicamente y saber que cada día mi esfuerzo y sacrificio me están recompensando #VamosPorMás #La14 ”, destacó la atleta, quien además agradeció a sus patrocinadores y aliados por el respaldo.

Por su parte Isauro manifestó sentirse muy contento por este incomparable resultado, donde con tan solo 18 años logra superar a importantes figuras del surf nacional que han liderado en los últimos años este deporte.

Ambos atletas con una amplia proyección tienen entre sus objetivos ser los primeros en llevar la bandera panameña a unos Juegos Olímpicos, meta que sin duda es posible si cuentan con el respaldo necesario para cumplir con su calendario de competencias y seguir alcanzando más triunfos.