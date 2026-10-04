Schlittler vs. Peralta: choque de ases

Luego de la apretada victoria de Tampa Bay por pizarra de 1-0 en el inicio de la Serie Divisional de la Liga Americana, la atención se traslada al Tropicana Field para el Juego 2, programado para este lunes a las 7:00 p.m. (hora de Panamá).

Los Yankees de Nueva York encomendarán su recuperación al novato sensación Cam Schlittler en la loma, mientras que los Rays apostarán por el dominicano Freddy Peralta buscando ampliar la ventaja en la serie.

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Schlittler firma un 2026 extraordinario tras dejar marca regular de 14-6, 1.95 de efectividad y 239 ponches en 193.2 entradas, luciendo intratable como visitante con récord de 8-2 y 1.16 ERA.

Por su parte, Peralta suma foja general de 10-11 y 4.42 ERA en la campaña, pero vive un momento supremo tras ser electo Lanzador del Mes de Septiembre en la AL con foja de 5-0 y 0.79 ERA en sus últimas seis salidas.