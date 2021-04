¡Se acabó el maleficio! Joe Musgrove consigue el primer no-hitter de los Padres en MLB

El lanzador derecho de los Padres de San Diego, Joe Musgrove, lanzó el primer juego sin hits en la historia de su equipo, permitiendo solo un corredor en la victoria por 3-0 sobre los Vigilantes de Texas.

Los Padres eran la única franquicia activa de las Grandes Ligas sin un juego sin hits, y lo lograron en su partido número 8,206 de temporada regular.

En apenas su segunda apertura para San Diego, una franquicia que jugó su primer juego en 1969, Musgrove (2-0) ponchó a 10 y enfrentó a 28 bateadores, uno por encima del mínimo.

El único corredor de bases de los Rangers fue Joey Gallo, quien fue golpeado por un lanzamiento con dos outs en la cuarta entrada. José Treviño tuvo un duro lineout al jardín derecho para el último out del octavo, y David Dahl arrancó el primer out del noveno derecho al segunda base Jake Cronenworth.

Musgrove (2-0), quien lanzó 77 de sus 112 lanzamientos para strikes, está en su sexta temporada en Grandes Ligas. Anteriormente lanzó para los Astros de Houston (2016-17) y los Piratas de Pittsburgh (2018-20) y nunca había lanzado un juego completo en sus 84 aperturas anteriores.

Fue el primer juego sin hits en las mayores esta temporada y el segundo juego completo.

El último juego sin hits de las mayores fue lanzado por Alec Mills de los Cachorros de Chicago el 13 de septiembre de 2020 contra los Cerveceros de Milwaukee.'

Fue la cuarta vez que se lanzó un juego sin hits contra los Vigilantes. El último había sido por Mark Buehrle de los Medias Blancas de Chicago el 18 de abril de 2007.

Para Musgrove la hazaña es más que especial.

"Es asombroso que haya sido con el uniforme de los Padres", comentó Musgrove. "Haber logrado el primero en la historia de la franquicia es algo increíble".

Se registraron 307 juegos sin hits en la historia de las mayores antes de Musgrove y los Padres. Eso incluyó 293 juegos sin hits individuales y 14 juegos sin números combinados.

"Yo no iba a salir del juego. Sabía que, una vez que permitiera el hit, ese sería el final de mi noche, y me sentía bien con eso", relató Musgrove. "Estuve muy concentrado. No tenía intención de salir del juego".

En la segunda entrada el guardabosques Wil Myers pegó doble al jardín izquierdo para la primera carrera del juego y marcar la victoria de los Padres.

Jayce Tingler, manager de los Padres, permitió que Musgrove lanzara el juego completo en vista de la eficacia que mostró.

La derrota la cargó Kohei Arihara (0-1) en cuatro episodios.

