Sherline King sobre el juego ante Nueva Zelanda: 'No se puede negociar la actitud'

Las chicas no bajan la guardia; saben que tendrán ante Nueva Zelanda un termómetro que las va a exigir, un buen ensayo con miras a los partidos oficiales de noviembre.

Panamá se enfrenta a Nueva Zelanda en dos partidos amistosos el 10 y 13 de octubre en el estadio Rommel Fernández, con miras a su partido crucial ante Canadá el 28 de noviembre.

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"Nueva Zelanda es un partido de preparación muy importante para nosotras", expresó ayer Sherline King en el marco de los entrenamientos en la cancha de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) en Burunga.

"Panamá afina su juego, sabe que Nueva Zelanda es un ensayo, pero al mismo tiempo las chicas están claras en que no se puede negociar la actitud, las ganas de querer ganar, de siempre salir a dar lo mejor desde el minuto uno", sostuvo King.

La Roja Femenina, está en la recta final de su preparación para jugar ante Nueva Zelanda; por lo tanto, King agregó que hay que salir a intentar hacer las cosas bien y corregir los errores de otros partidos.

Panamá seguirá entrenando en la cancha de Burunga este lunes (hoy) a las 3:00 p.m. para enfrentar a Nueva Zelanda, juego de preparación con la mirada puesta en Canadá, que otorga el boleto para clasificar a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.