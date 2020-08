Thomas Christiansen: 'Lo que queremos es resultados, es por lo que nos van a juzgar'

El técnico Christian Thomas reveló que ya tiene su lista de jugadores, aunque aclaró qu el proyecto a mediano y largo plazo.

"Tenemos la materia prima, que son los jugadores", expresó Christiansen, quiene recalcó que se mantiene muy ilusionado con la selección panameña.

"Vamos a estar muy cerca de los clubes, en mi caso dar mis conocimientos, para hacer mejorar al jugador panameño para lo que se necesite", apuntó.

El nuevo técnico del conjunto panameño agregó que entre sus planes se encuentra trabajar en una "burbuja" con 30 jugadores, como si fuese una pretemporada, con los futbolistas, esto como parte de su preparación, debido a la COVID-19.

"El jugador que tenga la capacidad, compromiso y talento va a tener oportunidad", señaló el danés-hispano, sobre lo que espera de los futbolistas istmeños, por lo menos una ilusión, que siente él por dirigir al seleccionado panameño con miras al mundial de Catar 2022.

El sorteo eliminatorio por parte de la Concacaf fue cambiado de este 14 de agosto al 19 de este mismo mes , y las competencias de eliminatoria se mantienen en el mes de octubre, expresó el presidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), Manuel Arias.

Se espera que los juegos inician en octubre y a consideración del técnico, de cambiarse las fechas (algo que no se ha confirmado), daría más tiempo para prepararse..

Christiansen admite que es un técnio que le gusta el manejo de balón, pero también tiene claro que drigir una selección nacional es "uno de sus mayores retos", sin menospreciar también a los clubes donde ha dirigido,

Al mismo tiempo, el técnico también aprovechó la videoconferencia organizada por la Fepafut, para pedir disculpa por no haber respondido anteriormente por su nombramiento a cargo del seleccionado panameño, "No he contestado", expreso el Mister, debido que no deseaba contestar a una persona y excluir a otras.

El nuevo estratega tendrá en su equipo de trabajo al venezolano Ángel Sánchez, como parte de su cuerpo técnico.

Para el técnico que reemplazó al "Tolo" Gallego en el cargo, considera que el mayor objetivo es el Mundia de Catar 2022, "Lo que queremos es resultados, es por lo que nos van a juzgar", apuntó.

