Thomas Christiansen, molesto por la falta de 'voluntad' de los jugadores

El técnico Thomas Christiansen se sacudió, luego que Panamá quedará eliminada en la Copa Oro 2021 y aunque no mencionó nombres de jugadores, fue tajante en sus palabras sobre la forma que la Roja dijo adiós del máximo torneo de la Concacaf, "no había voluntad", precisó.

Pese a despedirse ante Granada con una victoria de 3-1 y teniendo en cuenta de antemano saber que se estaba eliminado de la Copa Oro, Christiansen quería dejar "buenas sensaciones" y no se dio.

"No había nada en juego, solamente el orgullo y la vigencia de defender un país", apuntó el Mister.

"Lo que no se negocia es la actitud, las ganas, yo puedo cometer errores, pero la actitud nunca puede faltar", afirmó el Mister y reiteró que ante Granada, "no había voluntad" esto en referencia a los jugadores , pese a no mencionar nombre.

Para el Mister, lo ocurrido ante Granada es "inaceptable" principalmente en el segundo tiempo, donde el equipo panameño dio hasta siete oportunidades de gol para su rival, algo que no deber ocurrir.

Desde 2005, es la primera vez que Panamá no llega a cuarto de final de la Copa Oro, aunque en tres ocasiones anteriores avanzó como mejor tercero, figura que en la actual torneo 2021 no existe.

Para el técnico danés-español, le preocupa más la imagen que se dejó ante Granada, que quedar eliminado en la Copa Oro.

Christiansen tendrá que trabajar, armar el equipo , pensando en la Octagonal de la Concacaf.

De los ochos equipos que están clasificados a la Octagonal de la Concacaf, Panamá fue el único que no avanzó a los cuartos de final de la Copa Oro.

Christiansen admitió que a Panamá le cuesta salir jugando desde atrás, tener la pelota, movilidad, por supuesto que también llegar a zona de finalización y esa una de sus preocupaciones, y por lo tanto va exigir.

Pese a todo ello agregó que "no va a tirar la toalla" y que en la Copa Oro se tuvo muchas bajas en defensa, ya sea por la Covid-19 o por lesión.

El técnico tendrá que ver la situación desde ahora "con lupa" como él mismo lo reconoce al hablar de la Octagonal y donde se tiene que mejorar. "Lo que tenemos es bueno", dijo el técnico, quien al mismo tiempo advirtió que hay otros jugadores que "todavía no están listos".

Panamá inicia la Octagonal el 2 de septiembre como local ante Costa Rica.