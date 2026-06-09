'Toña' Is quiere que Panamá tenga un fogueo de alto nivel en octubre

Panamá Femenina tendrá una larga pausa. María Antonia “Toña” Is sabe que el partido contra Jamaica fue un ensayo para lo que puede presentar Canadá. La velocidad, las transiciones rápidas en el mediocampo y el biotipo son algunas cualidades que tendrá que contrarrestar cuando enfrente a las norteamericanas en el partido camino al Mundial de Brasil 2027.

La Roja Femenina y Canadá se medirán en los cuartos de final de la Copa Concacaf W el 28 de noviembre; el equipo ganador asegurará su boleto directo a la cita mundialista.

Por tal motivo, “Toña” Is espera contar con las jugadoras en la próxima ventana de la FIFA en octubre para foguearse, debido a que no verá al grupo hasta ese mes. “A ver si en octubre podemos jugar con un rival grande también que nos lleve al límite y saque lo mejor de cada una”, manifestó la entrenadora.

“Yo siempre les digo a las jugadoras que se tienen que cuidar. Ahora no vamos a estar juntas durante cuatro meses, hasta la fecha FIFA de octubre; tienen que trabajar y mantenerse igual”, reiteró la española.

En los juegos de fogueo contra las jamaquinas se notaron falencias en el mediocampo del cuadro panameño.

“Las transiciones sí que nos han hecho daño en algún momento, pero al final hemos sabido pararlas estando tan serias atrás. En el descanso hemos corregido varias cosas y las jugadoras lo han entendido muy bien”, justificó “Toña” Is, quien también agregó que Panamá mostró ofensiva ante las caribeñas.

“Nosotros también somos muy peligrosas; cuando robamos el balón queremos ir hacia adelante, tenemos jugadoras rápidas arriba y, como hemos dicho, solo nos falta al final empujarla y meterla”, apuntó la estratega.

Panamá y Jamaica jugaron dos partidos amistosos en el estadio Rommel Fernández: el primero lo ganó el equipo caribeño 0-1 y el segundo encuentro terminó empatado 0-0.

“Ya conocíamos quién era Jamaica, por algo está aquí. Ha sido divertido jugar aquí porque es un rival muy parecido a lo que nos vamos a encontrar (en la eliminatoria). Son rivales que, como dije antes, nos llevan al límite, que sacan lo mejor de cada una y que nos hacen competir hasta el minuto 96”, expresó la española al servicio de la Roja Femenina.