Yassir Cabrera vence la COVID-19 y piensa en Tokio

El marchista Yassir Cabrera López, asegura que el nuevo coronavirus se atravesó en su camino, pero que no le perturba y mente y sigue con los objetivos claros entre ellos buscar su cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Versión impresa

Cabrera, afirma que después de dar positivo a la COVID-19, ya está recuperado cien por ciento y ya empezó a trotar suave y montar bicicleta.

"Hasta el momento no he tenido secuelas tras infectarme con coronavirus, si me afectó mucho, porque perdí mis condiciones físicas y también golpea psicológicamente estar en confinamiento", aseguró el marchista panameño.

"Con todo lo que está pasando a nivel mundial con la pandemia y que me afectó mi salud a nivel personal no dejaré de buscar mi meta que es clasificar para esos Juegos Olímpicos de Tokio", afirma Yassir Cabrera López.

Yassir Cabrera el pasado 27 de julio anunció en sus redes sociales al igual que el Comité Olímpico de Panamá que había dado positivo en coronavirus después de sentirse mal varios días y confirmarlo a través de una prueba de hisopado.

El marchista panameño tiene dos posibilidades de conseguir su boleto a Tokio 2020; una si logra hacer la marca mínima en la distancia de 20 kilómetros y la otra si logra sumar puntos suficientes en el ranking mundial donde hay un total de 60 cupos disponibles.

Antes de que se enfermara Cabrera en conjunto con la Federación Panameña de Atletismo y el Comité Olímpico estaban coordinando para que se trasladará a Volcán, Chiriquí a entrenar en la altura. Todavía no he descartado ese plan" finalizó diciendo.

Cabrera antes de la pandemia por el nuevo coronavirus tenía planificado regresar a Bogotá, Colombia donde ha entrenado en los últimos años junto a deportistas de varios países del mundo.

VEA TAMBIEN: Manchester City es favorito para tener a Messi; el PSG desiste

El deportista panameño afirma que aprovechará los próximos meses y el relajamiento de las restricciones de movilidad en Panamá para entrenar y estar en la mejor forma física para cuando se anuncien las competencias internacionales.