441 mil clientes de bancos con atrasos, no han buscado acuerdo

La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) informó ayer que aún 441 mil clientes que han tenido dificultades económicas para pagar sus préstamos por efectos directos de la pandemia, aún no se han acercado a entablar un acuerdo con su banco.

Se trata del 26% de los 1.2 millones clientes de los bancos que tuvieron que modificar sus préstamos durante la pandemia, ya sea por haber perdido sus empleos o por haber tenido afectaciones en sus ingresos.

La presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá, Aimeé Sentmat señaló que no pagar o no acercarse al banco no es la solución.

Explicó que el acuerdo existente le permite a los bancos llegar a un acuerdo con aquellos clientes que por ejemplo no tienen ingresos para extender el plazo hasta diciembre y a la vez darle tiempo para que se reinventen en un negocio y empiecen a pagar su cuenta.

"No debemos esperar hasta el 30 de septiembre para llegar a un acuerdo. Para que el sistema bancario pueda prestar y la economía se pueda recuperar los clientes tienen que empezar a pagar sus deudas", señaló.

Reiteró que la moratoria terminó el 31 de diciembre de 2020 y que Panamá es el único de la región que aún busca un arreglo de pago con los clientes bancarios ante la crisis.

Cifras de la Superintendencia de Bancos de Panamá, detallan que hasta el 30 de junio el saldo de los préstamos modificados asciende a 15,621 millones de dólares.'

De ese total, 17 mil 490 clientes por un monto de $6,580 millones lo comprenden préstamos al sector corporativo y 467,435 clientes por un saldo de $9,039 millones son préstamos de consumo.

En la cartera corporativa, el sector construcción tiene un saldo de préstamos modificados por 2,248 millones de dólares; comercio 1,468 millones de dólares; servicios $1,110 millones; agropecuario $215 millones, hoteles y restaurantes 405 millones de dólares y otros 1,132 millones de dólares.

En la cartera de consumo, la mayoría de los préstamos modificados están en el segmento hipotecario por un valor de 6,312 millones de dólares; le sigue tarjeta de crédito con 1,129 millones de dólares; préstamo personal con $1,062 millones y auto con 535 millones de dólares.

En junio del 2020 los panameños le adeudaban $34 mil 634 millones a las entidades bancarias y otras industrias y para junio 2021 la cifra es de $35 mil 066 millones, según datos de la Asociación Panameña de Crédito.

Por su parte, Pedro Acosta, miembro de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, recomendó a los panameños no esperar hasta el 30 de septiembre para acercarse a los bancos.

"Los consumidores deben acudir a los bancos y escuchar la propuesta y saber si están o no en la capacidad de pagar lo que ellos piden", expresó.

Agregó que los panameños deben estar pendientes de sus deudas para que no hay confusión en lo que le cobran.

Morosidad

La morosidad sigue estando por el orden del 5.5%, pero eso se debe a la Ley 156 del 2020 que establece que no se le puede afectar la morosidad a los clientes.

Una vez se levante la moratoria empezará a verse la morosidad, pero aclaró que no será acumulada, es decir que no se reflejará todo el tiempo que el cliente no pago en medio de la pandemia.

En cuanto el historial de crédito, la APC expresó recientemente que no se verá afectado porque no está ligado con la Declaratoria de Emergencia Nacional.

Sesenta días después que el Gobierno levante la Declaratoria de Emergencia Nacional es que empezará a funcionar nuevamente el historial de crédito. Los dos campos del historial de crédito que seguirán congelados son los días de atraso y el historial numérico de la persona.

