66% de los panameños han sido afectados por los apagones

Las múltiples quejas por los apagones eléctricos que se registran a diario en el país, es un tema que mantiene preocupado a los usuarios. Incluso, la mayoría de los panameños denuncian que han sido afectados por estos apagones que le causan daños a sus electrodomésticos.

La última encuesta de Gallup de Panamá reveló que el 66% de los encuestados dijo que se vio afectado por apagones de luz. Mientras que solo el 33% considera que no y 1% respondió que "no sabe" o "no respondió".

Los panameños también sostienen que reciben el servicio a través de ENSA (40%), NATURGY (27%), UNIÓN FENOSA (13%), EDEMET Y EDECHI (6%), ETESA (3%), Ninguno/No tiene (3%) y un 8% NS/NR.

En esta encuesta se realizaron mil 200 entrevistas entre el pasado 7 y 13 de agosto. El cuestionario se aplicó cara a cara en el hogar de la persona encuestada, utilizando una muestra representativa de la población adulta de todo el país.

Gallup de Panamá sostiene que los resultados de esta encuesta tienen un nivel de confianza del 95%, con un margen de error de 2.8 puntos.

Para los consumidores es lamentable el pobre servicio que las empresas distribuidoras de energía prestan a sus clientes en sectores como Panamá Oeste y provincias centrales.

Giovani Fletcher, presidente del Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios (Ipadecu), aseguró que los panameños son rehenes de estas empresas que no prestan un buen servicio y lo peor es que la Autoridad de los Servicios Públicos y la Secretaría Nacional de Energía aparenta ser cómplice de estas empresas.

"El problema de fondo radica en que el Estado no tiene la capacidad de intervenir y hacer cumplir el contrato. Esto genera que los clientes tengan que soportar el mal servicio y la falta de mantenimiento. No hay otra explicación, ya que un proveedor de servicio con tanto nivel de quejas, con un historial de multas, el Estado siga soportando el mal servicio", señaló.

Agregó que las autoridades competentes tienen que dar una explicación a los miles de panameños afectados por las distribuidoras de electricidad. Los apagones reportan mayor frecuencia en el área de Panamá Oeste donde comunidades denuncian que pasan días sin el servicio cuando hay apagones.

Pero en la ciudad Capital también son constantes los apagones, algo a lo que los panameños no estaban acostumbrados en el pasado.

Pedro Acosta, miembro de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, manifestó que más del 75% de los panameños se han visto afectado no solo por los apagones, sino también por las fluctuaciones.

Acosta dijo que el Estado tiene que velar por los derechos del consumidor por encima de la empresa y hasta el momento ha sucedido lo contrario.

Recientemente, el administrador de la Asep, Armando Fuentes, dijo que en la Asamblea Nacional que el 2028 será un año clave en el sector, ya que deben renovarse los contratos a las distribuidoras.

Explicó que algunas de las causas de los constantes apagones, principalmente para Panamá Oeste y provincias centrales es por la falta de poda en la red eléctrica.

"Tenemos 41 mil kilómetros lineales de red eléctrica y tenemos problemas de falta de poda por la que las empresas han sido sancionadas", sostuvo.

También hizo referencia a casos fortuitos y la falta de inversión en optimizar la red.

Sobre este último punto, informó que desde el otro año regirá el programa de inversiones hasta 2026, explicando la importancia de optimizar las que se realicen.

Fuentes recordó que todas las inversiones que se realizan en el sector se pagan con la tarifa eléctrica.

Durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1994-99), se privatizó el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (Irhe).

El sector fue dividido en tres componentes: generación, distribución y transmisión eléctrica.

El único componente que quedó bajo administración del Estado fue el de la transmisión, con la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa).

Con la privatización de servicios públicos se hizo necesaria la creación del Ente Regulador de los Servicios Públicos, que luego pasó a llamarse Autoridad de los Servicios Públicos (Asep).

