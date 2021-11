67% de los panameños dice no tener empleo

La generación de empleo formal privado sigue enfrentando dificultades, síntoma de un alto grado de incertidumbre entre los inversionistas.

Una encuesta de Gallup Panamá hecha para Panamá América reveló que el 67% no tiene un empleo, el 15% trabaja a tiempo completo, el 5% trabaja menos tiempo y cobra igual.

Mientras que, un 7% trabaja menos pero además cobra menos, y un 6% continúa con contrato suspendido.

En cuanto a la búsqueda de empleo, el 66% de los panameños aseguraron que no han enviado hojas de vida o su currículo a alguna empresa en el último mes. Mientras que, el 92% dijeron que no lo han llamado a alguna entrevista durante el último mes.

El empresario y experto en temas laborales, René Quevedo señaló que la economía ha perdido su capacidad para generar empleo formal, lo cual ha sido agravado por la pandemia y apunta a un deterioro del clima para las inversiones en el país. Sin inversión privada no habrá generación de empleo formal y la informalidad seguirá aumentando.

"La intervención del Gobierno en el mercado laboral a través de aumentos en la planilla estatal y subsidios para mitigar el impacto de la falta de empleo no es sostenible, máxime ante la precaria situación de las finanzas públicas y sobrendeudamiento del Estado que caracterizan la coyuntura actual", manifestó.

Aseguró que la emergencia ya no es sanitaria, sino socioeconómica. generar empleo ser la primera prioridad. Que haya rebrotes es una probabilidad, que hay casi 300 mil desempleados (as) y 600 mil panameños (as) que dependen del Vale Digital es un hecho.'

2020

el país perdió 289 mil empleos en el sector privado a causa de la pandemia. 23,431

empleos se generaron este año pero hay 40,621 funcionarios más.

"El peor enemigo de la reactivación económica y la generación de empleo es la incertidumbre", aseveró.

El más reciente Informe Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), de la Contraloría General de la República, documenta una reducción en la Tasa de Desempleo, de 18.5% el 30 de septiembre 2020 a 14.5% el 30 de junio 2020, debido a que hay menos panameños buscando trabajo y la planilla estatal aumentó.

En ese sentido, Quevedo explicó que el número de desocupados disminuyó en 89,933 personas, de los cuales, 66,502 (74%) fue resultado de la reducción de la Población Económicamente Activa (PEA). Se generaron 23,431 empleos, pero hay 40,621 funcionarios más, lo que quiere decir que el sector privado perdió 17,260 empleos en esos 9 meses.

Los economistas aseguraron que el desempleo va a seguir alto en Panamá durante este año y va a ser difícil absorberlo, por lo que los niveles de pobreza no podrán bajar rápidamente.

Para el expresidente del Colegio Nacional Economista, Olmedo Estrada, la recuperación de este sector empresarial será mucho más lento dado que aún no tienen el capital disponible para invertir y reactivar sus operaciones.

Agregó que otro factor que influye es el consumo, el cual no tiene la misma dinámica que se requiere para que la economía vaya poco a poco recuperándose.

"Las empresas están operando, pero no están obteniendo las mismas ganancias, por lo que ellos prevén que a medida que avance el programa de vacunación la economía se podrá ir recuperando", expresó.

En el 2020 el país perdió 289 mil empleos, es decir 15 por ciento de sus trabajadores, en una economía que genera un promedio de 45 mil empleos anuales (2014-2019), por lo que llevará más de 6 años reponerlos.

