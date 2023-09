Alfaro: No me voy a dejar amedrentar por demandas temerarias

El ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, destacó que seguirá explicándole a la población las bondades del nuevo contrato entre el Estado y Minera Panamá, a pesar de las denuncias en su contra.

Para Alfaro estas denuncias son parte de lo que debe enfrentar como servidor público.

El alto funcionario calificó estas acciones como temerarias y provenientes de personas que no tienen los elementos para debatir.

"No me voy a dejar amedrentar por demandas temerarias de quienes no tienen los argumentos para debatir este tema y piensan que con estas demandas van a impedir que yo siga explicándole a la población las bondades de este contrato", sostuvo.

Alfaro recordó que buscan la aprobación del contrato para, entre otros aspectos, mantener las más de 7,000 plazas de empleo.

En esta línea resaltó que se aseguraron que el contrato contenga normas ambientales, las cuales no tenía el anterior.



El titular del MICI pidió poner sobre la mesa todos los elementos de este nuevo acuerdo con Minera Panamá.

"¿Qué vamos a hacer con los más de 7,000 empleos en caso de que el contrato se rechace? ¿Qué vamos a hacer con ese 3.5 % del producto interno bruto o con las demandas internacionales?", reflexionó.

La sesión permanente que debate el nuevo contrato se desarrolla este jueves en La Pintada, provincia de Coclé, tras haberse ya realizado en otros puntos de Colón.

Estas sesiones buscan escuchar a los interesados en plantear su posición ya que al estar ubicados en zonas de difícil acceso no podían trasladarse a la Asamblea Nacional.

