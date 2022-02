Alquileres alcanzan el 68% de la morosidad en Panamá

Han pasado dos años desde que inició la pandemia y el sector de arrendamientos de propiedades aún no se recupera y reporta una morosidad estimada del 68%, así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles (API), José Díaz.

Versión impresa

La alta tasa de la morosidad se encuentra en el segmento habitacional y la parte comercial.

Díaz explicó que es muy difícil decir cuando termina el estado de emergencia y de cuantificar las pérdidas, pero si aseguró que los alquileres van a bajar y además habrá mucha desocupación.

"Hay mucha economía informal que no está pagando sus alquileres y, por lo tanto, el sector está bastante contraído. A pesar de que los alquileres no han sido condonados hay mucha gente reacia al pago", expresó.

Aclaró que las cifras dadas a conocer son un registro de los agremiados de API y no una estadística a nivel nacional.

Díaz consideró que el sector tardará entre seis meses a un año en recuperarse a los niveles antes de la pandemia, luego que se haya levantado el Estado de Emergencia en el que aún nos encontramos.

"Tenemos que afrontar muchos gastos y si no se levanta los decretos alcaldicios no tenemos libertad total de proceder contra la morosidad. Es muy difícil establecer si la persona está afectada o no", añadió.'

700

mil están en la informalidad, cifra que aumento con la crisis de la pandemia. 411

es el Decreto Ejecutivo que modifica 4 artículos que rigen el tema de arrendamiento.

El aumento de la economía informal también ha impactado al sector de arrendatarios.

VEA TAMBIÉN: Empresarios preocupados por rezago en ciencia y tecnología

Los trabajadores asalariados del sector privado pasaron de ser 53% de todos los empleos en el 2013 a 34% en el 2021, una caída de 19 puntos en 8 años. Mientras que, a la fecha hay más de 700 mil informales en el país.

De acuerdo con el departamento de Market Research de la consultora de bienes raíces comerciales Newmark Central America para el 2022 la reactivación del mercado de inquilinos propone ajustes en las estrategias comerciales más agresivas fundamentadas en favorecer particularmente a los inquilinos, los cuales buscan mejores condiciones en la entrega de los inmuebles y las cláusulas contractuales

En cuanto a la modificación de la Ley 93 de arrendamiento, dijo que desde hace dos años están pidiendo cambios, sin embargo, solo se ha podido modificar un artículo.

"Queremos tener las herramientas para poder reactivar el sector y con las actuales no podemos recuperarnos de la crisis en la que nos encontramos", añadió.

VEA TAMBIÉN: Panamá será sede de la V reunión sobre energía en la región

Protección a los afectados

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) recordó que sigue vigente la normativa que protege a las personas que hayan sido afectadas por la pandemia de la Covid-19 en el pago de sus alquileres, pero excluye a quienes no estén perjudicadas económicamente y pueden pagar sus compromisos.

Se trata del Decreto Ejecutivo No. 411 de 31 de diciembre de 2020, que modifica cuatro artículos de los 145 y 314, que rigen el tema de arrendamiento, promulgado el 8 de enero de 2021 y aún en funciones porque no se ha levantado el Estado de Emergencia Nacional.

El ministro Rogelio Paredes dijo que "La norma protege a aquellos arrendatarios que hayan sido afectados en sus ingresos y no puedan pagar, siempre que pruebe con documentos el daño económico, pero quienes ya han sido reactivados en sus trabajos y tengan liquidez deben cumplir con sus obligaciones".

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!