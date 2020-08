Amauri Castillo: Fondo de liquidez para los bancos estará disponible a partir de la próxima semana

A partir de la próxima semana ya estará a disposición de los bancos el Fondo de liquidez de contingencia por un monto inicial de 500 millones de dólares de un total de mil millones de dólares.

Versión impresa

Amauri Castillo, superintendente de Bancos de Panamá explicó que los fondos ya están en Panamá y disponibles, pero solamente hace falta precisar algunos temas operativo menores.

El banco que desee utilizar la liquidez de contingencia tiene que hacer una solicitud al Banco Nacional de Panamá.

Castillo indicó que es una línea que tiene un costo, tiene que estar garantizada con títulos de valores o con inclusive carteras de crédito previamente definidas, es decir normalmente carteras que reflejen flujos como descuento directo y además son líneas de corto plazo que van a ir de tres a seis meses.

"Ante la ausencia de una banco central o una red financiera el sistema financiero panameño es atípico por lo tenemos un monto que pudiera suplir las necesidades de los bancos", señaló.

Para efectos de la garantía, el Banco Nacional tendrá la responsabilidad de hacer ese análisis y para efectos del cumplimiento de los índices regulatorias que deben cumplir todos los bancos, la Superintendencia de Bancos tendrá que hacer un análisis también a la metodología.

Castillo detalló que todo este proceso debe ocurrir en un periodo no más de cuatro días hecha una vez la solicitud y en función a eso se realiza el desembolso al banco que lo requiera.

"El objetivo es suplir la necesidad transitoria de liquidez que pudiera tener un banco en particular, aunque eso no significa que el banco esté en una situación peligrosa. Como no se cuenta con un banco central, los bancos tiene que ser más responsables para poder manejar su liquidez", añadió.

VEA TAMBIÉN: Suspensión de importación de leche desde Costa Rica afecta mercado panameño

Por los meses que quedan los bancos están actuando de manera proactiva y cuenta con suficiente liquidez para poder solventar la presión de la liquidez, ponderó Castillo.

Agregó que el sector se siente bastante confiado respecto a como se va a ir reactivando las actividades económicas del país, lo cual es un elemento muy importante y necesario inclusive para no debilitar en términos generales la solvencia y la liquidez del sistema bancario.

Al concluir el primer semestre de 2020 los depósitos locales captados en la plaza bancaria panameña registraron un total de 57 mil 977.2 millones, lo que supone un 0.7% más que en mayo 2020 y 9.9% si se compara con similar período del año anterior, lo cual refleja la confianza que mantienen los depositantes en el Centro Bancario Internacional.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!