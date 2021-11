Bajo cuestionamiento, empresa que construirá vigas de la línea 3

Los problemas ya rodean la construcción de la línea 3 del Metro de Panamá, la cual consiste en el primer monorriel de la región con la complicación de un paso subterráneo que a traviesa el Canal de Panamá por un monto de 2 mil 800 millones de dólares.

Versión impresa

La obra no solo tendría un atraso de 6 meses, sino que el consorcio coreano HPH, integrado por Hyundai Engineering & Construction Co. y Posco Engineering Construction, ha propuesto subcontratar a otra empresa coreana para que se encargue de diseñar, construir y trasladar los moldes de vigas de rodaje de toda la línea 3 que llega hasta Arraiján. Se trata de Kumkang Kind, reconocida por se fabricante de encontrados de aluminio y que su experiencia presentada ante el Metro de Panamá S.A. (MPSA) no tiene experiencia en construcción de vigas para monorrieles.

Este medio de comunicación hizo preguntas directas a MPSA sobre la experiencia de Kumkang Kind. ¿En qué proyectos similares (monorriel con paso de subterráneo) ha participado este subcontratista del consorcio HPH?

MPSA respondió: "no hay proyectos de monorriel con paso subterráneo en el que haya participado este contratista".

Ello ha encendido alertas sobre que garantías de calidad y exactitud tendrá la construcción de la línea 3, tomando como ejemplo el más reciente accidente en las vigas de rodaje que tuvo el metro de México el pasado 3 de mayo, dejando un saldo de 23 personas muertas.

.La contratación de una empresa que no tiene experiencia en fabricación de moldes para metros o monorriel, contrasta con el proyecto que desarrolló Hyundai Engineering & Construction Co. en Corea, específicamente el Metro de Daegu.

En esta obra, la autoridad encargada del Metro le exigió a Hyundai contratar a una compañía experta en prefabricado de vigas de rodaje.'

2

mil 800 millones de dólares es el costo de la megaobra que contempla un monorriel. 2.9%

tiene de avance la Línea 3 del Metro de Panamá hasta el momento.

También en Panamá las empresas constructoras de la línea 1 y 2 subcontrataron a una empresa experta en prefabricado de moldes de vigas de rodaje para garantizar la seguridad de la obra.

Ahora MPSA parece haber flexibilizado su postura ante una fase del proyecto la cual siguen considerando de importante y delicada.

VEA: Reinician vuelos directos desde Canadá a Río Hato

El director de proyectos del MPSA, Agustín Arias, envió una carta a Yum Kim, representante del consorcio HPH aprobándole que subcontrate a la empresa que presentó: la también coreana Kumkang Kind.

Esto sin referirse a que los 10 proyectos que presentó esta empresa para justificar su experiencia no guardan relación con una obra de monorriel como el que conlleva la línea 3.

MPSA indicó a este medio que la propuesta de los subcontratistas que trabajarán en el proyecto de la Línea 3 es del contratista HPH JV.

Explicó que por requisito contractual, todos los subcontratos deben ser validados por Metro de Panamá con el objetivo de asegurar que dichos subcontratistas, propuestos por HPH JV, cuenten con la experiencia de trabajos similares con la capacidad requerida, con un historial de desempeño satisfactorio y no representen un riesgo para la ejecución del Proyecto.

Sin embargo, MPSA advirtió que la validación por parte de Metro de Panamá no exime de responsabilidad contractual alguna a HPH JV. También aceptó que Kumkang King no tiene experiencia o ha participado en la construcción de un monorriel, menos con la complicación de un túnel bajo agua.

Por ello, MPSA reiteró a este medio que la responsabilidad total de haber contratado a Kumkang Kind es del contratista principal.

MPSA también aceptó que la Línea 3 cuenta con un avance de 2.9%. "Se ha iniciado la reubicación de algunos servicios públicos. Se avanza con los diseños de detalle de la estructura del viaducto elevado, por zonas de acuerdo a prioridad acordada. Se avanza con los diseños básicos y de detalles de las estructuras de las estaciones. Se entregó el diseño básico de Patio & Talleres. Se inició la construcción de los pilotes en el Área 14 y la estación (E14) Ciudad del Futuro. Se iniciaron los trabajos preliminares para la construcción de los pilotes de las estaciones Loma Cová y Arraiján.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!