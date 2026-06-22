Banca de América Latina supera a Europa y Norteamérica en rentabilidad estructural

El sector bancario de América Latina logró un desempeño financiero superior al de los mercados desarrollados globales, registrando un retorno sobre el capital (ROE) promedio del 16.1% entre los años 2021 y 2024. De acuerdo con el último análisis de la consultora McKinsey & Company, titulado "Lo que el modelo de banca mayorista de América Latina enseña sobre la resiliencia", esta cifra supera notablemente el 8.6% reportado en Europa y el 10.9% obtenido en Norteamérica durante el mismo periodo evaluado. La Banca Corporativa y de Inversión (CIB) se consolidó como el motor principal de este crecimiento, concentrando más del 37.5% de los ingresos bancarios de la región.

El éxito de las instituciones financieras latinoamericanas radica en su capacidad para operar bajo condiciones de inestabilidad macroeconómica permanente. El segmento de la banca corporativa reporta un crecimiento anual sostenido de aproximadamente el 12%, sustentado en cinco pilares operativos esenciales extraídos por el informe global:

- Gestión dinámica del riesgo: Las entidades líderes mitigan las pérdidas de capital mediante el uso de préstamos garantizados, esquemas de apalancamiento conservadores, plazos de vencimiento más cortos y herramientas de alerta temprana basadas en análisis de datos.

- Relaciones profundas de intermediación: La alta concentración de flujos transaccionales facilita a los bancos un monitoreo directo sobre la gestión de efectivo, cobros y pagos de las empresas corporativas, permitiendo reestructurar deudas de manera oportuna.

- Créditos especializados a largo plazo: El financiamiento dirigido a sectores de capital intensivo se diseña bajo estructuras personalizadas según los flujos de caja y el marco regulatorio local de cada país.

- Integración de inteligencia artificial: La adopción de algoritmos de aprendizaje automático optimiza las decisiones de crédito, agiliza la detección de fraudes y procesa información no estructurada para anticipar necesidades operativas de liquidez.

El estudio de McKinsey enfatiza que las organizaciones bancarias ganadoras en la región han desarrollado estructuras de recuperación que actúan como mecanismos de protección patrimonial y de generación de valor. Esto se implementa mediante equipos especializados en situaciones complejas, compuestos por expertos legales, sectoriales y de crédito que intervienen para resguardar la estabilidad de las corporaciones con dificultades financieras.

La alta rentabilidad alcanzada por el ecosistema financiero no responde a un factor coyuntural, sino a la ejecución de un modelo integrado que conecta la originación de créditos con la banca transaccional y la correcta distribución de sus balances.