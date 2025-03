Bloomberg: China no hará negocios con Li Ka-shing por haber vendido sus puertos en Panamá

Las autoridades chinas han ordenado a las empresas de propiedad estatal detener sus negocios con el veterano empresario Li Ka-shing, dueño del grupo CK Hutchison, que prepara la venta de los dos puertos que controla en las inmediaciones del Canal de Panamá pese a la oposición de Pekín, informa este jueves Bloomberg.



Según fuentes anónimas citadas por ese medio, la instrucción de vetar a Li fue emitida la semana pasada por altos funcionarios y afecta únicamente a nuevos acuerdos, sin impacto en colaboraciones ya existentes.



La directriz de Pekín se produce tras el acuerdo alcanzado este mes por CK Hutchison para vender la mayor parte de su negocio portuario global, incluidos activos cercanos al canal de Panamá, a un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock.



La venta dejaría unos 19,000 millones de dólares en ganancias netas para el conglomerado hongkonés, e incluiría no solo los puertos de Balboa y Cristóbal sino también otros 41 controlados por el grupo en más de una veintena de países.



El acuerdo fue calificado por los analistas como una jugada lucrativa de Li -hombre más rico de la antigua colonia británica y octavo de Asia- ante la presión ejercida por el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump.



No obstante, dado que Trump se jactó de la operación como una victoria estadounidense ante la supuesta injerencia china en el Canal, Pekín ha mostrado su disconformidad ante lo que también ha sido visto como un intento, por parte de CK Hutchison, de apaciguar al mandatario del país norteamericano.



Las autoridades chinas no han intervenido de manera directa, pero sí se han pronunciado a través de diarios pro-Pekín en Hong Kong, advirtiendo de que las empresas que colaboren con EE. UU. "no tendrán futuro por mucho negocio y dinero que consigan", y exigiendo la cancelación de la venta por "perjudicar la seguridad nacional".



Sin embargo, Pekín tendría difícil impedir un acuerdo de este tipo, teniendo en cuenta que el sistema legal de Hong Kong es muy distinto al de la China continental, aunque queda la duda de si invocará la Ley de Seguridad que impuso en la excolonia británica para bloquearlo.



CK Hutchinson es propiedad de Li, quien, a sus 96 años, figura como la 38º persona más rica del mundo gracias a una fortuna estimada en unos 38,300 millones de dólares.