Canal de Panamá eleva a 33 los tránsitos diarios por la mejora en el régimen de lluvias

El Canal de Panamá anunció este lunes que a partir del 15 de octubre próximo elevará de 32 a 33 los tránsitos diarios de buques, mientras el promedio habitual es de 36, luego de que mejorara el régimen de lluvias, cuya caída a causa de El Niño llevó a restringir el paso semanas atrás.



El tránsito de naves por las esclusas neopanamax, la ampliación operativa desde junio de 2016 que acoge naves con más del triple de carga que las esclusas panamax o centenarias, regresará a su promedio normal de diez diarios luego de que fuera reducido a nueve desde el pasado 3 de septiembre.



Por la esclusas panamax seguirán pasando 23 naves al día, tres menos que el promedio normal de 26, para "un total de 33 cupos diarios (de tránsito), a partir del 15 de octubre de 2026, con base en el nivel actual y proyectado del lago Gatún" el principal de los dos que alimenta al paso navegable.



El Canal, único de agua dulce y por el que pasa entre el 3% y el 5% del comercio mundial, también anunció que el calado, que es la parte sumergida del barco y está directamente relacionado con la carga que lleva, se eleva desde este lunes a 14,94 metros o 49 pies.



Esta decisión, que revierte reducciones previas que habían dejado el calado en 48 pies o 14,63 metros - de un máximo operativo de 50 pies o 15,24 metros que ofrece la vía - es producto del "efecto positivo de las precipitaciones cercanas al promedio en la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá y la eficacia de las medidas de ahorro de agua implementadas en las esclusas".



"Mientras el déficit hídrico en la Cuenca del Canal continúa, el Sistema de Reserva de Tránsitos (Booking System) sigue siendo la única forma de garantizar una fecha de tránsito", agregó la administración del paso navegable en un breve comunicado.



El Canal de Panamá, operativo desde 1914 y que une el Atlántico y el Pacífico, utiliza un sistema de reservas para gestionar el tránsito.



Al mediodía de este lunes había 53 buques con reserva y uno sin ella, para un total de 63 naves en espera para cruzar.



Se enfrenta a una nueva crisis hídrica, pues había reducido tránsitos ni calado desde 2023, cuando lo hizo también a causa de El Niño bajando hasta 22 los cruces diarios en noviembre de aquel año.



El Canal de Panamá une 180 rutas marítimas y 1.920 puertos en 170 países. Atiende principalmente las rutas de la Costa Este de Estados Unidos-Asia; Costa Este de EE.UU.-Costa Oeste de Suramérica, y Europa-Costa Oeste de Suramérica.