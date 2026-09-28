¡Panamá se luce en Washington! Ulpiano Vergara debuta en Fiesta DC 2026

Panamá dejó su huella en Washington, D.C., durante el Festival Fiesta DC 2026, con una participación cultural que llevó por primera vez al reconocido artista de música típica panameña Ulpiano Vergara y Los Distinguidos a la tarima internacional del evento.

La presentación marcó un momento especial para la delegación panameña, que mostró al público estadounidense y a la comunidad de compatriotas la música, el folclore y las tradiciones que forman parte de la identidad nacional.

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Además de Ulpiano Vergara y Los Distinguidos, Panamá estuvo representado por primera vez por el Colegio Félix Olivares Contreras, de Chiriquí; el Ballet Folklórico Bailes y Alegorías Panameñas y el grupo de la Fundación Artes Nega.

Las agrupaciones llevaron diferentes expresiones de la cultura panameña a uno de los escenarios internacionales de Fiesta DC, en una jornada que estuvo acompañada por banderas, música y muestras de orgullo patrio.

La comunidad panameña residente en Washington, D.C., respondió al llamado y acudió masivamente a la tarima internacional para respaldar a los artistas y estudiantes que representaron al país.

La participación contó con el apoyo del Ministerio de Cultura de Panamá (MiCultura), liderado por María Eugenia “Maruja” Herrera, así como de la embajadora y representante permanente de Panamá ante la OEA, Ana Irene Delgado.

El respaldo institucional permitió que la delegación panameña llevara una muestra de sus tradiciones a este festival, donde la música típica y las expresiones folclóricas fueron protagonistas.

Con la participación de Ulpiano Vergara y Los Distinguidos, junto al talento de Chiriquí y de las agrupaciones folclóricas, Panamá convirtió su presencia en Fiesta DC 2026 en una celebración de identidad y cultura más allá de sus fronteras.