Cartera de créditos hipotecarios crece durante el primer cuatrimestre de 2026

La cartera hipotecaria en Panamá mantiene una evolución positiva durante el primer cuatrimestre de 2026, reflejando estabilidad en los niveles de morosidad y un leve crecimiento en el financiamiento de viviendas, según cifras del Sistema de Referencias de Crédito de APC Experian.

Al cierre de abril de 2026, la cartera total de hipotecas alcanza los $21,960 millones, distribuidos en más de 353 mil obligaciones activas. Dentro de este universo, el sector bancario concentra la mayor participación, con saldos superiores a $21,477 millones y más de 343 mil referencias activas.

El comportamiento de esta cartera refleja un leve crecimiento en los últimos años. Comparado con 2025, el saldo de hipotecas pasó de $21,600 millones a $21,960 millones. APC Experian destaca que el crédito hipotecario sigue siendo el principal producto dentro del total de saldos de crédito de personas naturales en Panamá. Sin embargo, vemos una contracción de la demanda de viviendas nuevas y usadas, producto de las irregularidades que se han presentado con la Ley de Interés Preferencial.

Las cifras muestran que el saldo promedio por hipoteca se mantiene en $62,589, reflejando un mercado donde predominan las viviendas de interés social y de rango medio. En línea con esta tendencia, las hipotecas inferiores a $80,000 continúan liderando la distribución de nuevos créditos otorgados por las entidades bancarias, concentrando cerca del 59% de las nuevas obligaciones registradas en los últimos años. Solo en 2025, según datos de las nuevas referencias incluidas en la plataforma de APC Experian, este segmento acumuló 10,999 nuevas hipotecas, muy por encima de las 5,272 operaciones registradas en el rango de $80,001 a $150,000 y de las 2,668 hipotecas superiores a $150,000, lo que confirma que la mayor dinámica del mercado sigue concentrándose en las viviendas de menor valor.

Otro indicador relevante es el perfil crediticio de los consumidores que acceden a financiamiento hipotecario. APC Experian observa que los panameños con hipotecas activas mantienen, en promedio, un Score o puntaje de crédito superior a 600, evidenciando hábitos de pago más estables y una mejor capacidad de manejo financiero. Esto confirma que las entidades financieras continúan priorizando perfiles con comportamiento crediticio saludable para la aprobación de financiamientos de largo plazo.

En términos de comportamiento de pago, el sistema mantiene indicadores saludables. La mora mayor a 61 días en hipotecas se ubica en 4.1% dentro del sector bancario, mostrando una mejora frente al 4.9% registrado durante 2025. Esto significa que más del 95% del saldo hipotecario total se paga a tiempo.

Otro aspecto relevante es que el método de pago más frecuente continúa siendo el descuento directo, herramienta que contribuye a mantener niveles de cumplimiento más favorables dentro de esta cartera crediticia.

Algunas recomendaciones para quienes estén evaluando adquirir una viviendan son:

- Comparar tasas de interés, plazos y condiciones entre diferentes entidades financieras.

- Mantener un historial de crédito saludable y monitorear regularmente sus referencias de crédito.

- Evaluar cuidadosamente la capacidad de pago antes de asumir nuevos compromisos financieros.

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- Considerar dentro del presupuesto otros costos asociados a la vivienda, como seguros, mantenimiento e impuestos.

- Establecer un plan de ahorro que permita aportar un mayor abono inicial.