¿Qué debe pasar para que se cobre el 100% del Cepanim?

El diputado Javier Sucre destacó esta semana que aspira a que los beneficiarios del Cepanim puedan cobrar el 100% del certificado y no se les descuente altos porcentajes, como han denunciado recientemente.

Sucre presentó una iniciativa legislativa que apunta a que los adultos mayores reciban el dinero completo. Ante este escenario conversó con el gerente del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo.

De acuerdo con Carrizo, el banco solo tiene la responsabilidad de administrar los recursos ya establecidos.

¿Qué debe pasar para que se cobre el 100%?

Carrizo explicó que para suministrar el monto completo sería recomendable que se establezca un fideicomiso con un traslado de fondos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a una cuenta del Banco Nacional.

En este sentido, Sucre recordó que la ley ya establece que el dinero derivado de los delitos contra la administración pública se puede usar para los pagos del Cepanim y Cepadem.

Sucre dijo que conversará con el MEF para que emitan sus consideraciones, ya que debe haber fondos para lograr el pago al 100%.

"Ya tiene que haber fondos para pagar estos documentos. Cuestionaremos al MEF para saber cuánto hay", expuso.

Según Sucre, algunos beneficiarios le han manifestado haber tenido descuentos de hasta $500: "No tienen tiempo para esperar, son personas necesitadas y que tienen una pensión baja", expuso.

Esta misma semana, decenas de jubilados y adultos mayores protestaron en la Vía España debido a los altos porcentajes que se les descuentan y pidieron reconsiderar el monto.