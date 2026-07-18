¿Qué incide en el mal estado de las carreteras?; esto dicen expertos de la UP

Un grupo de expertos de la Universidad de Panamá reflexiona sobre las posibles causas del mal estado de las carreteras en diferentes puntos del país.

En este sentido, Irving Isaza, profesor de la Facultad de Ingeniería, con Maestría en Estructura, destaca que es necesario saber si el material reúne las especificaciones técnicas requeridas para la construcción y rehabilitación de las calles. Además indica que los autos que transitan por las vías sobrepasan el peso y las medidas para las cuales fueron diseñadas.

Con respecto al asfalto, el docente explica que el material cede, se agrieta y se rompe al no cumplir con las especificaciones requeridas y por el volumen considerable de autos que transitan a diario.

Isaza igualmente comenta que se debe tomar en cuenta la compactación del suelo como garantía de resistencia de las vías y deben canalizarse los ojos de agua y las aguas superficiales que producen las lluvias.

Por su parte el ingeniero estructural y profesor de la Facultad de Ingeniería, Luis Núñez, dijo que el buen estado de las calles depende de un estudio profundo del suelo.

Precisó que para levantar calles duraderas el uso de un buen material es clave, sin embargo, la realidad es otra, debido a que algunas vías muestran un desgaste evidente a pocas semanas de haber sido pavimentadas.

De acuerdo con el profesor, antes de asfaltar una calle se deben tener en cuenta el tipo y la cantidad de autos que transitan por la vía.

Mientras que Alberto Montero, ingeniero civil y profesor de la Facultad de Ingeniería, manifestó que los materiales que se utilizan para asfaltar las calles están regulados bajo normativas específicas.

Montero considera que los laboratorios que elaboran asfalto lo hacen con altos estándares de calidad, pero al parecer no se cumple con los debidos controles. Adicionalmente el clima y la cantidad de lluvia que se registra por año es otra de las dificultades que deben evaluarse.

En tanto que Marlon Goti, arquitecto del departamento de Planificación Física e Infraestructura de la dirección de Planificación de la Universidad de Panamá, recuerda que en una licitación se presenta un documento que contiene todas las especificaciones del proyecto. Recalca que los responsables en el tema deben calcular la cantidad de vehículos, el peso y las dimensiones para que las calles sean resistentes.

"Las empresas que ganan las licitaciones son responsables de que las calles presenten deterioro", dijo Goti al semanario La Universidad, recalcando además que las inspecciones estatales son fundamentales.