Asesinan a Mamisín en su casa; sus amigos la recuerdan como una mujer extrovertida y trabajadora

Itzel Serrano, una estilista de 31 años, murió este sábado luego de recibir múltiples impactos de bala.

De acuerdo con información extraoficial, la mujer salía de su residencia en torno a las 5:00 a.m. cuando fue sorprendida por sus verdugos.

El hecho de sangre ocurrió en el sector 4 de Las Paredes, en el corregimiento de 24 de Diciembre.

La mujer recibió más de cinco impactos de bala. Aunque fue trasladada de urgencia al Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar el móvil del crimen e identificar a los responsables de este homicidio.

La mujer deja en la orfandad a dos menores: una niña de 10 años y un niño de 6 años.

Serrano era muy popular en las redes sociales, donde contaba con más de 12 mil seguidores. Además, era estilista y practicaba diferentes deportes.

"Las reinas del gol", el equipo para el que jugaba recordó que Itzel era una mujer alegre, dinámica, extrovertida, trabajadora y gran madre de familia.

"Vivirás en cada partido, en cada grito, en nuestro corazón", recalcó el equipo.

