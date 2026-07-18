Un hombre de 28 años resultó gravemente herido la noche del viernes en el sector conocido como “Capireño”, dentro de la comunidad de Santa Rita Arriba, en el corregimiento de Sabanitas, provincia de Colón.

La información preliminar señala que la víctima de este nuevo acto de violencia recibió un disparo directo en la cabeza.

Tras el hecho, el ciudadano fue trasladado de urgencia hacia la Policlínica de Sabanitas, donde recibió los primeros auxilios estabilizadores.

Debido a la alta complejidad de la lesión cerebral, los médicos ordenaron su traslado inmediato hacia el Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero para que personal especializado pudiera atender la gravedad de su estado de salud.

Ante este escenario, el Ministerio Público y la Policía Nacional han iniciado una investigación de oficio sobre este ataque a mano armada, con el fin de recabar indicios tecnológicos y testimoniales que permitan esclarecer los móviles del suceso.