Ofician misa por la salud de Martinelli, que pronto deberá pasar por el quirófano

El diputado Luis Eduardo Camacho recordó este sábado que el expresidente Ricardo Martinelli sigue siendo el líder del partido Realizando Metas. Sus palabras se dieron durante una misa, realizada en la capilla Juan Pablo II, para pedir por su salud.

Martinelli debe someterse a una intervención quirúrgica próximamente debido a molestias que padece en la columna.

"Esta misa es para encomendar su salud a las manos de Dios para que todo salga bien", manifestó el vocero.

Camacho recalcó que Martinelli ha demostrado ser un hombre fuerte y que sortea con valentía los múltiples obstáculos que ha encarado durante más de una década.

También reconoció que la muerte de su mascota, el perro Bruno, lo golpeó duro por el apego que tenían, pero ha ido levantándose.

"Ricardo es conocido porque siempre está dispuesto a luchar un round más, no hay que darse por vencido", expuso.

Martinelli ha informado que deberá someterse a una tercera cirugía en la columna vertebral, tras dos operaciones fallidas en Panamá.

De acuerdo con el exmandatario, actualmente presenta un serio problema en la columna, acentuado porque uno de los tornillos colocado en un procedimiento previo no está en su lugar.

El año pasado se cometió a una cirugía de hernia, en la que se le practicó la corrección de un defecto grande en la pared abdominal.