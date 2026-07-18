Cocodrilos en la ciudad: Así avanza el plan en Panamá para monitorearlos y proteger a la población

Diversas inspecciones y monitoreos se han desarrollado en áreas de Clayton, Diablo y Albrook, en las que se han podido observar numerosos ejemplares de cocodrilo. En estas zonas existe una amplia biodiversidad debido a sus áreas boscosas, cauces y quebradas, por lo que MiAmbiente ha instalado señalizaciones preventivas para alertar a residentes y visitantes.

La investigadora Miryam Venegas-Anaya, conocida como “la doctora cocodrilo”, informó que dentro de este monitoreo científico se han realizado capturas de ejemplares, los cuales son sometidos a un proceso de evaluación que incluye la toma de medidas morfométricas, el registro de peso y su marcaje.

"Esta información permite dar seguimiento a los individuos, conocer sus desplazamientos y generar información científica para mejorar el manejo de la especie. La experiencia de captura busca reforzar el comportamiento natural de los animales, promoviendo que mantengan distancia y eviten el contacto con las personas”, aseguró Venegas-Anaya.

La especialista explicó que mediante un cuestionario de evaluación de riesgo se puede determinar el nivel de peligrosidad del ejemplar. Cuando el resultado indica un riesgo bajo o medio, el animal es liberado en el mismo sitio donde fue capturado y se mantiene bajo monitoreo periódico. Cada quince días se verifica su comportamiento y permanencia en el área.

Recientemente, MiAmbiente realizó la reubicación de un caimán de gran tamaño que vivía en la localidad de Albrook. Fue una medida preventiva para evitar posibles conflictos con otros reptiles de la misma especie presentes en el área. El resto de los animales que han sido reportados continúan en proceso de evaluación técnica, por lo que no es posible establecer una cantidad definitiva de ejemplares que podrían ser objeto de reubicación.

Por ahora, las labores se concentran en el conteo, evaluación, identificación y marcaje de los individuos. En estas labores participan biólogos y técnicos del Departamento de Biodiversidad de la sede Central y de la Regional Metropolitana de la entidad.



Todas estas acciones se ejecutan paralelamente a la elaboración del “Protocolo de Contingencia para el Manejo de las Interacciones Negativas entre el Cocodrilo Americano (Crocodylus acutus) y los Seres Humanos”. Este proyecto actualmente se encuentra en la etapa de consulta pública y es una iniciativa del Departamento de Biodiversidad de MiAmbiente, junto al Centro de Estudio Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología AIP (CEMCIT AIP) de la Universidad Tecnológica de Panamá.

Adicionalmente, MiAmbiente impulsa un programa permanente de educación ambiental dirigido a las comunidades ubicadas en áreas de influencia de estos reptiles con el objetivo de fomentar conductas responsables. En los últimos tres meses, se han hecho patrullajes y distribución de trípticos de educación ambiental.

El primer encuentro se realizó en El Chorrillo con la participación de líderes comunitarios, comunidad educativa, residentes y funcionarios de la Junta Comunal. Se realizaron recorridos informativos, entrega de trípticos y se coordinó la implementación de espacios educativos con estudiantes para fortalecer la cultura de conservación.

Las sesiones de sensibilización se extenderán a otros sitios de la ciudad capital y Panamá Oeste, donde se han reportado interacciones entre cocodrilos y comunidades. La “doctora cocodrilo” adelantó que próximamente las jornadas se extenderán a los corregimientos de Don Bosco, Pacora y algunas comunidades aledañas al río Matasnillo.

MiAmbiente reitera el llamado a la prevención y el cuidado ante el avistamiento de algún cocodrilo. Algunas recomendaciones son: guardar una distancia prudente, no alimentarlos, no dejar restos de comida o pescado cerca de ríos, lagunas, esteros o manglares, debido a que esta mala práctica hace que asocien a las personas con una fuente de alimento.

MiAmbiente ha instalado letreros de advertencia en sitios donde se conoce la presencia de cocodrilos, además de reportar cualquier avistamiento a través del 311 o las redes sociales de la entidad, para que el personal evalúe la situación y actúe de manera oportuna y minimizando el conflicto humano cocodrilo.