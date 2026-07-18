Estados Unidos descarta que dos petroleros explotaran en el estrecho de Ormuz por minas iraníes

El Gobierno de Estados Unidos negó la afirmación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) de que dos petroleros explotaron en el estrecho de Ormuz tras chocar con minas en aguas internacionales, y calificó la versión iraní como falsa.



El Comando Central, por medio de su cuenta de X, señaló que las afirmaciones del CGRI forman parte de una serie de declaraciones falsas difundidas por la organización iraní en medio del séptimo día de ataques entre Washington y Teherán, desde que el presidente, Donald Trump, diera como finalizada la tregua pactada entre ambos países.



El CGRI afirmó, en un comunicado difundido por la agencia estatal Tasnim, que los dos petroleros explotaron después de ingresar en un campo de minas marítimas al sur del estrecho de Ormuz y que los buques, supuestamente engañados por agencias de inteligencia estadounidenses, provocaron un gran incendio tras la detonación.



La organización iraní no identificó a los barcos ni informó de posibles víctimas o daños.



El Comando Central reimpuso el pasado martes el cerco naval sobre puertos y buques iraníes en el estrecho de Ormuz, dos días después del aviso de la República Islámica sobre el cierre de esta vía marítima por los bombardeos estadounidenses.



Irán ha respondido a los ataques de Washington con lanzamientos de misiles y drones contra objetivos estadounidenses en varios países de Oriente Medio, como Baréin, Catar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos (EAU), entre otros.