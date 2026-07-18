Luego de que el Benemérito Cuerpo de Bomberos regional de La Chorrera advirtiera del mal estado de los hidrantes, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) anunció el inicio de un plan para recuperar hidrantes fuera de servicio.



El plan anunciado por el IDAAN también atenderá puntos críticos del sistema de alcantarillado sanitario en la provincia de Panamá Oeste.



Ambas acciones, según el director regional Eduardo De Gracia, buscan fortalecer la infraestructura hidráulica y la respuesta ante emergencias.

Inicialmente, se realizó un censo físico de la red de hidrantes en Arraiján, La Chorrera y la zona de Playas, el cual determinó que el 80 % de los hidrantes se encuentra operativo, con 1,007 unidades en funcionamiento de un total de 1,292 inspeccionadas.

Según el censo del IDAAN, un 92.1 % de los hidrantes están en operatividad en Arraiján, un 83.6 % en la zona de Playas —que comprende Chame, San Carlos y El Valle— y un 70.1 % en La Chorrera.

Esta evaluación permitirá priorizar las intervenciones y optimizar el funcionamiento de los hidrantes en coordinación con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

Agrega el gerente general del IDAAN que "estas inspecciones permiten planificar las inversiones donde realmente se necesitan, priorizar las reposiciones y trabajar junto al Benemérito Cuerpo de Bomberos para que la red de hidrantes responda de manera oportuna cuando se presente una emergencia".

De Gracia dijo que las labores de reemplazo de hidrantes dañados o inoperativos iniciarán en la Avenida Libertador en el distrito de La Chorrera.

Paralelamente, el IDAAN avanza en la adquisición de tapas y aros de seguridad para rehabilitar estructuras del sistema de alcantarillado sanitario afectadas por el tránsito vehicular y actos vandálicos.

Las primeras intervenciones se ejecutarán en los sectores de Barrio Colón y Barrio Balboa, en La Chorrera.