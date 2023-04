CCIAP instala nueva junta directiva para periodo 2023-2024

Adolfo Fábrega García de Paredes, tomó posesión como presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y de la Junta Directiva 2023-2024.

Fábrega fue juramentado por la presidente saliente Marcela Galindo De Obarrio en una ceremonia en la que participaron el presidente de la República, Laurentino Cortizo; y su esposa Yazmín Colón de Cortizo, primera dama de la República; Monique de Saint Malo, tesorera de la Junta Directiva 2022-2023.

Posteriormente, la Junta Directiva para el periodo 2023-2024 fue juramentada por el nuevo presidente de la CCIAP en presencia de los directores entrantes y salientes, el Consejo de Expresidentes, asesores del gremio, representantes de las empresas miembros, autoridades del gobiernos y directivos de otros gremios empresariales, entre otros.

Después de su investidura como presidente de la CCIAP, Fábrega expresó “presentarme hoy ante ustedes como presidente número 72 de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá es motivo de orgullo para mí y para mi familia, especialmente en un momento que me ha permitido repasar el camino recorrido.”

Parte de su plan de trabajo que ejecutará durante su año de gestión, estará enfocado en trabajar más en el observatorio de calidad de vida, ¡Panamá, cuéntame!, Agenda País 2024-2029, el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS), las finanzas públicas, el gasto y la deuda; así como, la educación.

Sobre este observatorio, destacó que, a través de Panamá, ¡cuéntame! se buscará presentar datos estadísticos, así como encuestas de percepción que orienten a los panameños sobre la realidad de los principales indicadores de vida, para que en base a estos puedan tomar decisiones informadas; así como, reclamar a los gobernantes el mejoramiento de los servicios que brinda el Estado.

“De allí, que durante este año me propongo trabajar por hacer llegar a nuestros conciudadanos y gobernantes de forma más directa esta información; al tiempo que, fortaleceremos las alianzas con las diferentes agrupaciones que nos acompañan en esta iniciativa”, precisó Fábrega.

En el contexto de Agenda País 2024—2029, Fábrega recalcó, que basados en estos datos y la información que se maneja, cada cinco años este gremio se aboca a presentar el Proyecto Agenda País, donde a través de foros se plantea la situación presente de los principales sectores que requieren de atención para el desarrollo de Panamá, y posterior se presenta recomendaciones de acciones a implementar a corto y mediano plazo en el siguiente quinquenio.

El presidente de la CCIAP resaltó que los próximos meses la Cámara de Comercio, presentará este programa de Agenda País-2024-2029, el cual tiene el propósito de aportar a los planes de gobierno de los candidatos oficiales y que además será la base para el Debate Presidencial que el Tribunal Electoral asignó a la CCIAP desarrollar el 17 de abril de 2024.



También informó que, en Agenda País, este año se invitará a otros actores de la vida nacional, como los son la academia, trabajadores, sectores productivos y empresarios por mencionar algunos, a firmar un compromiso de cara a establecer una visión compartida con indicadores consensuados que sea la base sobre la cual accionar y dejarle a la próxima generación un Panamá equitativo y en desarrollo.

Resaltó que tanto este último año de administración gubernamental como el siguiente periodo son cruciales para Panamá. “La estabilidad socioeconómica del país y su desarrollo sostenible a largo plazo se encuentran en riesgo. Por lo que durante este año daremos prioridad aquellos temas que ya no pueden esperar más”, añadió Fábrega.

Referente al tema de la seguridad social y al programa IVM, el septuagésimo segundo presidente de la CCIAP reiteró que la Caja del Seguro Social y el fondo de invalidez, vejez y muerte (IVM) ya no dan para más. Para este mismo periodo el próximo año, si no actuamos, no habrá manera de garantizar su sostenibilidad.

Asimismo, Fábrega enfatizó que le preocupa sobremanera la ascendente deuda externa aunado a las crecientes cuentas por pagar por parte del Gobierno Nacional y la evidente falta de fondos para el mantenimiento y ejecución de obras críticas en Panamá. Y, sobre todo, el aumento de la planilla estatal. Todo esto, careciendo de planificación y ejecución estratégica que promueva un crecimiento económico competitivo y mejore los servicios que el Estado brinda al ciudadano.

Concerniente al gasto público, el presidente de la CCIAP indicó que este gremio empresarial seguirá reclamando austeridad del gasto público y que el existente se enfoque en inversión y no en gastos de funcionamiento, además, promoverá la Iniciativa de Presupuesto Abierto y la automatización del Estado, que elimine la discrecionalidad y propicie la transparencia y la rendición de cuentas, que puedan aportar a construir una verdadera confianza ciudadana. “Hasta el momento poco hemos visto de esto y el resultado es una población incrédula de todo lo que le rodea”, añadió el empresario.

De igual manera, señaló que dará prioridad a la educación y todo lo que desde la CCIAP se pueda aportar para lograr que una “verdadera educación de calidad que llegue a todos, porque el futuro es ahora y no estamos preparados”.

En ese sentido, este reconocido empresario que cuenta con más de 15 años de trayectoria profesional en el sector de la tecnología de información y comunicaciones, como desarrollador de software y de seguridad informática, entre otros, resaltó que el impacto que tiene en nuestras vidas el internet y los dispositivos móviles serán minúsculos en comparación con los cambios que se verán en los próximos 48 a 72 meses. Refiriéndose a la inteligencia artificial.

