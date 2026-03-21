Check-in y check-out en Panamá: Hoteleros dicen que el país es uno de los destinos con mayor flexibilidad



Los horarios de entrada y salida de los hoteles son uno de los temas de frecuente debate, sin embargo, los hoteleros recalcan que Panamá es uno de los destinos con mayor flexibilidad en esta dirección.

Víctor Concepción, presidente de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), recalcó que los horarios dependen de cada hotel.

"Panamá es uno de los destinos con mayor flexibilidad. Hay otros destinos en los que la salida se da a las 11:00 a.m. y la entrada se da a las 4:00 p.m.", comentó.

De acuerdo con Concepción, estas horas se basan en un tema operativo debido que se necesita un tiempo para preparar la habitación.

En este sentido, Concepción dijo que limpiar un cuarto toma entre 45 minutos y una hora, tiempo que puede aumentar porque también se requiere la visita del supervisor y volver a abastecer los insumos del minibar.

"Es un periodo que se establece para preparar la habitación para la llegada del próximo huésped", comentó a Panamá América.

¿Hay esperanza de que los hoteles panameños cuenten con un horario más favorable para los clientes?

Concepción señaló que es complicado porque ello depende de la decisión de cada hotel.

"Lo veo difícil, con más de 25 años en esta industria, puedo decir que hacemos magia para poder tener los cuartos listos, sobre todo cuando es un periodo de alta ocupación", destacó.

Para este año, Apatel aspira a tener una ocupación hotelera del 60%, superior al 56.6% registrado el año pasado.

La captación de extranjeros durante la temporada baja, que inicia en el mes de mayo y se extiende hasta julio, es crucial para que el sector mantenga números positivos durante todo el año.