Cigarruista comparó al registro de buques con la quiebra de Blockbuster

El director de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Rafael Cigarruista, volvió a encender las luces rojas en medio de la crisis que atraviesa el registro de buques panameño.

Incluso demeritó el liderazgo de Panamá en el registro de barcos, señalando que esa meta se logró por "casualidad" hace 20 años. Pero el funcionario no asumió ninguna responsabilidad ni mucho menos habló de qué soluciones buscó en sus cuatros años en el cargo.

Las declaraciones de Cigarruista se dan en paralelo a los continuos escándalos de irregularidades en contrataciones directas y emisión de licencias de barcos, en donde se señalan a amistades cercanas al administrador de la entidad, Noriel Araúz.

Cigarruista tuvo que reconocer, durante una entrevista por radio, que el registro de buques o servicio de abanderamiento de barcos tiene un problema de competitividad estructural que ha dejado al país rezagado frente a sus competidores, y lo peor aún, es que afirmó que Panamá no tiene una estrategia marítima como Nación.

Sin embargo, no reconoció que durante sus cuatro años de gestión no ha podido implementar programas sencillos como la firma electrónica y la digitalización de documentos. Solo dijo que se trata de un problema de modelo de negocio.

"Hay que revisar el modelo de negocio, porque con una legislación panameña no voy a ir a Japón, Corea, o Grecia a hacer las cosas a la manera nuestra. Tenemos que tener la capacidad de adaptarnos como un proveedor de servicio. De hecho, los proveedores se adaptan a la demanda", sostuvo Cigarruista comparando al registro de buques de Panamá con el caso de la desaparición de Blockbuster y el surgimiento del servicio de Netflix.

"¿Si no nos adaptamos qué pasa?, nos quedamos como Blockbuster y Netflix", reiteró Cigarruista. Las declaraciones del director de marina mercante se dan en medio de que Panamá fuera incluida en la lista gris del MoU de París y la caída en el abanderamiento de barcos que tiene al país muy cerca de perder el liderazgo a nivel mundial.

Una vez más Cigarruista encendió las luces rojas, al tratar de restarle importancia a que Panamá pierda el liderazgo en el abanderamiento de barcos. Dijo que Panamá se convirtió en el primer país con más abanderamientos de buques por casualidad de la vida, y no porque hubo una planificación para ello.

Para Cigarruista el deterioro del registro panameño es un problema de modelo de negocios que debe ser tratado como sociedad. "Si queremos continuar siendo proveedores de servicio para el mundo, tenemos que mejorar como plataforma de servicios. El problema es que el Estado como ente no entiende dónde competimos nosotros a nivel internacional", comentó Cigarruista sin explicar qué se hizo en sus cuatro años de gestión.

Sin embargo, el funcionario no descartó de plano que cuando termine su gestión en la AMP busque trabajo nuevamente en la competencia de Panamá que es el registro de Liberia." Yo creo que los profesionales tenemos la oportunidad de desarrollar nuestra profesión en donde creamos que más nos conviene. Yo no quiero dejar mi país, por eso regresé. Pero estas son gestiones gubernamentales. Aquí se está por un periodo. Yo no lo sé. No sé qué va a pasar conmigo, yo lo que puedo decir es que yo estoy aquí hasta el último día", manifestó Cigarruista en el pasado ya cuestionado por una mala gestión y su vínculo con otros países competidores.

Con ello la AMP no deja de pasar de escándalos en escándalos, pasando por el contrato de lanchas, demandas ante la Corte por registros adulterados, el monopolio del despacho de combustible a barcos cruceros a favor de una empresa amiga, el abanderamiento de barcos iraníes sancionados por Estados Unidos, la lista de advertencia por no cumplir con los estándares de seguridad marítima, y otros.

