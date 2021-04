Concluyen consultas sobre uso de energía renovable en edificios e instituciones públicas

Las consultas al proyecto de ley que promueve el uso de energía renovable en edificios e instituciones públicas culminaron la subcomisión de Ambiente, por lo que será incluido en primer debate.

La propuesta que “implementa la utilización de energía renovable en el sector público”, busca brindar la oportunidad al país para que este tipo de energía solar se conecte con los hospitales y escuelas.

El diputado proponente Eugenio Bernal Ortiz explicó que el documento se ha pasado por múltiples reuniones solidificando la iniciativa.

“Este proyecto llevaría ventajas para el país con el tema ambiental y pudiera orientarse hacia una garantía y accesibilidad económica con la vialidad del Estado en los próximos años”, sostiene el diputado Bernal, enfatizando que la propuesta va enfocada en primera instancia a infraestructuras en centros de salud y colegios.

De aprobarse la propuesta se crearía el "Programa de Energía limpia" (Penli), adscrito al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

La propuesta también contempla que, al pasar la última etapa de aprobación en los debates correspondientes y su respectiva sanción, la ley comenzaría a regir un año después de su promulgación, especialmente por los presupuestos que debieran manejar dichas entidades.

Además se establece que "todas las licitaciones públicas de construcción que necesiten para su funcionamiento la utilización de energía, deberán contener en el pliego de cargos la implementación de un sistema que le permita generar como mínimo el 10% de energía renovable del total de la energía consumida mensualmente".

"Dado que el consumo de energía no se puede limitar en un mundo hipertecnológico e industrializado, se podría al menos sustituir sus fuentes en la medida de lo posible por otras más medioambientalmente seguras. Sin embargo, no existe un método de obtención de energía que sea 100% seguro para el medio ambiente y no tenga ningún impacto en el mismo", destaca la exposición de motivo del proyecto.

